تحرک اقتصادی کشور نیازمند تقویت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، حضور و فعالیت تمامی آحاد جامعه در اقتصاد کشور را ضروری عنوان کرد و افزود: باید در اقتصاد کشور شاهد ایفای نقش مثبت و سازنده و همچنین فعال تمامی مردم جامعه باشیم و برنامه دولت در راستای کاهش تصدی گری و تقویت حضور مردم در اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه دولت مصمم بر تحقق این برنامه ها در اقتصاد کشور است، افزود: دولت شعاری در این خصوص نداده و تمامی اهداف مطابق با برنامه در دستور کار قرار دارد که از تمامی ظرفیت ها برای کاهش تصدی گری و تقویت بخش خصوصی استفاده می شود.

نیک سرشت با تاکید بر اینکه تامین زیرساخت‌ها و تقویت بخش خصوصی از پیش‌شرط‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: اگر در کشور بخش خصوصی توانمند و فعال نداشته باشیم مسائل اقتصادی رو به جلو نخواهد رفت و حجم نقدینگی در کشور قابل توجه بوده و دولت برای گردش این نقدینگی و قرار گرفتن در چرخه اقتصاد کشور برنامه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با بیان اینکه باید تحرک لازم در بخش خصوصی برای ورود به چرخه اقتصاد کشور فراهم شود، افزود: برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور باید بخش خصوصی تقویت شود و تمامی ظرفیت های ملی شناسایی و بکارگیری شوند.

نیک سرشت حذف مقررات زائد و اصلاح فرایندها را برای تحقق هداف اقتصادی مهم برشمرد و اظهار کرد: مدیران بخش دولتی در کوتاه ترین زمان نشست به شناسایی فعالیت ها و پروژه های خود جهت واگذاری به بخش خصوصی اقدام کنند.