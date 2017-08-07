آخرین وضعیت حریف عربستانی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاهلی عربستان حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است. دیدار رفت این دو تیم روز ۳۱ مرداد در عمان برگزار می شود و دیدار برگشت به میزبانی الاهلی در شهر ابوظبی.

باشگاه الاهلی: فقط حضور عمر السومه در لیست آسیایی قطعی است

هرچند تیم های عربستانی طبق قانون فدراسیون فوتبال این کشور می توانند در لیگ داخلی از ۶ بازیکن خارجی استفاده کنند ولی تعداد بازیکنان خارجی در لیست لیگ قهرمانان آسیا نباید بیش از ۴ نفر باشد. بر این اساس گمانه زنی های زیادی درباره خط خوردن نام دو بازیکن خارجی طی روزهای گذشته مطرح شد. ولید معاذ نایب رئیس باشگاه الاهلی روز گذشته در مصاحبه ای تاکید کرد که این گمانه زنی ها صحت ندارد و فقط نام یک بازیکن خارجی در لیست آسیایی الاهلی قطعی است. طبق اعلام معاذ، فقط حضور «عمر السومه» مهاجم سوری در لیست آسیایی الاهلی قطعی است و نام سه بازیکن خارجی دیگر هنوز مشخص نشده است.

درخواست باشگاه الزمالک مصر از بازیکن الاهلی

«محمد عبدالشافی» بازیکن مصری الاهلی یکی از خارجی های این تیم است که با حضور «سرگئی ربروف» جایگاهش در این تیم به خطر افتاده است. در همین ارتباط باشگاه الزمالک مصر درخواست جذب این بازیکن را مطرح کرده است. مرتضی منصور رئیس باشگاه الزمالک از عبدالشافی خواسته تا قراردادش را با الاهلی فسخ کند و به مصر برگردد.

جدایی یک بازیکن قطعی شد

همچنین کار جدایی «فهد حمد» بازیکن الاهلی تمام شد و این بازیکن در لیست این تیم برای فصل آینده هیچ جایی نخواهد داشت. فهد حمد در پایان فصل گذشته و توسط «گروس» سرمربی سابق الاهلی از این تیم کنار گذاشته شد و سرگئی ربروف سرمربی جدید الاهلی هم تمایلی برای بازگرداندن این بازیکن نشان نداد تا در نهایت این بازیکن با باشگاه تسویه حساب کند.