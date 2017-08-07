کشف ۱۰ هزار عدد البسه قاچاق در قرچک و ۲ تن جوش شیرین در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه گسترده پلیس با قاچاق کالا، ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرچک حین گشت زنی در سطح حوزه یک خودرویی حاوی البسه خارجی قاچاق را توقیف کردند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو که از مقصد استان تهران به سمت قرچک تردد داشت تعداد ۱۰ هزار عدد البسه خارجی قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

ناظری بیان داشت: متهم به همراه اموال مشکوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران سپس ضمن تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا در اجرای فرامین مقام معظم رهبری اظهار داشت: پلیس برخورد جدی با باندها و شبکه های سازمان یافته قاچاق را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، در مورد دیگری، ماموران انتظامی بخش «جاجرود» شهرستان پردیس طی ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی تهران به خودروی نیسان مظنون که ۸۱ کیسه جوش شیرین به وزن تقریبی ۲ تن کشف وپس از تشکیل پرونده مالک جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.