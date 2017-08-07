آغاز مجدد جست وجوی یافتن تنها مفقود باقیمانده حادثه چال کندی

عبدالحسین معظم فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا دو روز گذشته عملیات جستجوی تنها مفقود باقیمانده از حادثه رودخانه دز ادامه داشت ولی به دلیل اینکه دیگر احتمال پیدا شدن این گردشگر در این منطقه وجود نداشت، عملیات غواصان متوقف شد.

وی افزود: اما تنها با گذشت یک روز از توقف عملیات، جستجو به دنبال آخرین ‌مفقودی حادثه چال کندی از سر گرفته می شود.

مدیرسازمان آتش نشانی دزفول گفت: از ساعت ۶ صبح امروز اکیپی از غواصان آتش نشانی به منطقه چال کندی اعزام شده و در حال جست و جو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۲۹ تیر، ۱۹ گردشگر که از اهواز به دزفول سفر کرده بودند هنگام شنا در منطقه چال کندی دزفول دچار حادثه شدند. از این گروه، تعداد ۱۳ نفر در همان روز حادثه نجات یافتند و جنازه دو نفر نیز از آب بیرون آمد و یکی از چهار گردشگر مفقود شده نیز روز بعد از حادثه نجات یافت.

از سرنوشت سه گردشگر دیگر با گذشت هفت روز از زمان حادثه همچنان خبری نبود تا اینکه در روز هشتم و سیزدهم جست و جوها، دو نفر از این سه نفر پیدا شدند. تلاش ها تا پیدا شدن تنها مفقود باقیمانده یعنی حسن غلام نژاد همچنان ادامه دارد.

روز گذشته جواد کاظم نسب الباجی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به توقف عملیات جستجوی برای یافتن آخرین فرد غرق شده از تور گردشگران اهوازی در منطقه چال کندی دزفول اظهار کرد: به صعب العبور بودن منطقه و مکان جستجو واقف هستیم ولی بلاتکلیف گذاشتن اعضای خانواده آخرین مفقودی حادثه چال کندی دزفول غیر قابل پذیرش است و شخص فرماندار دزفول باید دستور دهند که جستجو مجدد از سر گرفته شود.

وی اظهار کرد: هیچ عذر و بهانه ای در این رابطه پذیرفته نسیت و مسئولان مکلف به پاسخگویی به افکار عمومی هستند و مطمئن باشید هر قدمی که برخلاف اخلاق و کرامت انسانی برداشته شود بخشودنی نیست.a