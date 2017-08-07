ارتش مصر از هلاکت ۲ عنصر تکفیری در صحرای سینا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «تامر الرفاعی» از عملیات جدید ارتش مصر علیه تروریست های تکفیری در صحرای سینا خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: طی عملیات اخیر، دو عنصر تکفیری بسیار خطرناک توسط نیروهای مصری در شمال صحرای سینا کشته شدند.

سخنگوی ارتش مصر همچنین گفت: نیروهای مصری موفق شدند یک تونل متعلق به تکفیری ها را شناسایی و تخریب کنند. در عملیات نظامی علیه تکفیریها همچنین تعدادی از خودروهای آنها نیز منهدم شد.

گفتنی است، گروه موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه مسلح در شبه جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سیناء» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.