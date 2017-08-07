یک نظامی سعودی به اتهام عضویت در داعش به ۲۰ سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، دادگاه کیفری ریاض یک نظامی عربستانی را به اتهام عضویت و همکاری با داعش در سوریه و عراق به زندان محکوم کرد.

روزنامه الحیات گزارش داد که این نظامی عربستانی دوره ای آموزشی در کمپ های نظامی داعش گذرانده است و رهبری یکی از گروه های مسلح داعش را برعهده داشته است.

این نظامی سعودی با اتهامات زیادی مواجه شده از جمله شرکت در عملیات های نظامی، شرکت در نشست های سران داعش، بیعت با سرکرده این گروه، بازگشت به عربستان و تشکیل یک باند تروریستی با هدف انجام عملیات تروریستی در فرودگاه (عر عر) و برنامه ریزی برای حمله به سفارت های خارجی، برنامه ریزی برای حمله به مسئولان امنیتی عربستان و آموزش نظامی شماری از عناصر گروه تروریستی داعش.یکی دیگر از اتهامام این نظامی سعودی شکستن عهد نظامی اش و پیوستن به گروه داعش بوده است.

بر اساس این خبر این نظامی سعودی از طریق برنامه تلگرام موفق شده بود با مسئولان داعش ارتباط برقرار کند تا ساز و کار خروجش از عربستان فراهم شود.

حکم دادگاه جزایی عربستان برای فردی که یکی از اتهاماتش اخلال در نظم عمومی کشور و عضویت در یک گروهک تروریستی و اقدام علیه امنیت داخلی است، ۲۰ سال زندان است که مدت زمان بازداشت وی هم از مدت حکم محاسبه خواهد شد.

صدور حکم ۲۰ سال زندان برای یک عضو گروهک تروریستی داعش در حالی صورت می گیرد که عربستان شهروندان شیعه کشور خود را فقط برای مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی به اعدام محکوم می کند.