فیلمبرداری رنگی و حرفه ای در شب تنها با نور ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، پیشرفت های اخیر در صنعت تولید دوربین های حرفه ای تهیه مستندهای حیات وحش را در شرایط عادی محیطی و حتی در شب ممکن کرده است.

تا به حال برای فیلمبرداری در شب در محیط های فاقد نور از دوربین های حرارتی و مادون قرمز استفاده می شد. اما دوربین Canon ME۲۰F-SH به گونه ای ساخته شده که برای تامین نور مورد نیاز برای فیلمبرداری تنها به نور ستارگان یا هلال ماه ( و نه ماه کامل) نیازمند است.

کیفیت فیلمبرداری این دوربین تابدان حد بالاست که شبکه تلویزیونی نشنال جئوگرافیک برای تهیه یکی از مستندهای جدید خود به نام Earth Live از دوربین های مذکور کمک گرفت. برای تهیه این مستند از ۵۱ دوربین در ۲۴ نقطه در ۶ قاره استفاده شد و ۹ تای این دوربین ها دوربین های Canon ME۲۰F-SH بودند.

دوربین مذکور مجهز به حسگرهای بسیار بزرگ و قدرتمند ۳۵ میلیمتری CMOS است که می توانند نور محدود موجود در محیط را برای تهیه تصاویری با کیفیت ۱۰۸۰p HD جمع آوری کنند. تصاویر رنگی تهیه شده به این شیوه تابدان حد کیفیت بالایی دارند که قابلیت پخش زنده را هم دارا هستند.

قیمت این دوربین که عملا توان دید بهتری در شب در مقایسه با چشم انسان دارد، ۳۰ هزار دلار است.