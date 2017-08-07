شلوارهای ورزشی نانویی به بازار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی محصولات نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع بررسی مواد و محصولات تولید و عرضه‌شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصولات نانو شده و به‌ ارتقای کیفی این محصولات و افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمک می‌کند.

یکی از این محصولات که توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده، شلوار ورزشی آنتی باکتریال بوده که توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده است.

اکثر انسان‌ها پس از استفاده از البسه‌های ورزشی، پس از تعریق دچار خارش‌های پوستی، حساسیت پوستی، قرمزی پوست و بوی بد می‌شوند. از این رو طی سال‌های اخیر برخی از شرکت‌های فعال در صنعت نساجی به تولید البسه ورزشی ضدباکتری پرداخته‌اند.

استفاده از فناوری نانو به‌عنوان یکی از ابزارهای قوی در این زمینه به بهبود این وضعیت کمک کرده است، به‌ طوری که اکنون می‌توان توسط نانوذرات نقره مانع از رشد انواع مختلفی از باکتری‌های شناخته شده در اثر تعریق شد.

شلوار ورزشی آنتی باکتریال نانو از نخ‌های پلی‌آمیدی حاوی نانوذرات نقره به تولید رسیده و در بازار موجود است. این شلوارهای آنتی باکتریال با فناوری نانو از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاییدیه نانو مقیاس را دریافت کرده است.