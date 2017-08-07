ترویج باوردینی رسالت رسانه انقلابی/لزوم مقابله باآسیبهای اجتماعی

حجت الاسلام مختار کرمی در گفت وگو با خبرنگار مهرضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار به بیان وظایف رسانه های انقلابی پرداخت و گفت: مهمترین رسالت رسانه های انقلابی تبیین، تعمیق و ترویج باورهای دینی است.

وی عنوان کرد: از آنجا که خبرگزاری مهر یکی از زیرمجموعه های سازمان تبلیغات اسلامی است رسالت آن نسبت به سایر رسانه ها متفاوت است و باید در راستای ارتقای فرهنگ و تعمیق باورهای دینی بیشتر تلاش کنند.

وی اظهارداشت: رسانه هایی هم چون خبرگزاری مهر به عنوان عضوی از جامعه دینی و مذهبی کشور باید در راستای پیاده کردن احکام الهی گام های بلندتر و اساسی تری بردارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان از دیگر رسالت های رسانه انقلابی را ارتقای بینش سیاسی جامعه خواند و بیان کرد: اهالی رسانه باید مسائل سیاسی و اجتماعی را با صداقت و رعایت اخلاق در رسانه خود منتشر کنند.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه فعالان حوزه فرهنگی باید به دور از مسائل سیاسی عمل کنند، ادامه داد: بی شک اگر فعالان فرهنگی به ویژه رسانه ها اگر در خدمت طیف سیاسی خاصی قرار بگیرند کار آنها تاثیرگذاری و خروجی رضایت بخشی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ پدیده ای پویا است و همیشه پذیرای رفتارها و تحولات جدید است، گفت: افرادی که در حوزه فرهنگی مشغول به فعالیت هستند باید برای موفقیت در کار خود همواره پویا و به روز عمل کنند.

وی افزود: ما به عنوان سازمانی که تحت امر ولایت هستیم باید به گونه ای فعالیت کنیم که در جریان طیف و گروه سیاسی قرار نگیریم و باید همواره مدافع اصول وارزش های اسلامی و مروج فرهنگ و آموزه های دینی و معارف قرآنی باشیم.

بهره مندی از ظرفیت مردمی برای مقابله با آسیب های اجتماعی

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه یکی از سیاست ها و برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی کنترل آسیب های اجتماعی است، گفت: مقام معظم رهبری ورود جدی به مسئله آسیب های اجتماعی کردند و امسال هم این مهم مدنظر و دردستورکار دستگاه های فرهنگی هم چون سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته است.

حجت الاسلام کرمی عنوان کرد: انتظار می رود خبرگزاری مهر هم در حوزه آسیب های اجتماعی همگام با سازمان حرکت کند و به بررسی و تحلیل و انتشار اخباری در این رابطه بپردازد.

وی ادامه داد: در تمامی ادارات تبلیغات اسلامی استان حساسیت لازم در ارتباط با موضوع آسیب های اجتماعی ایجاد شده است.

وی بیان کرد: دراستان های همدان، قزوین و زنجان کشور به صورت پایلوت پرداختن به موضوع آسیب های اجتماعی به طور ویژه در دستور کار ادارت کل تبلیغات اسلامی آنها قرار گرفته است و دیگر استان های کشور هم به مرور به این استان ها افزوده می شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: اعتیاد، طلاق، فحشا و فساد، مناطق حاشیه ای و نقاط بحرانی از جمله آسیب های اجتماعی هستند که در اولویت برنامه های سازمان قرار گرفته است.

حجت الاسلام کرمی ادامه داد: در حال حاضر ۳۸ سکونتگاه غیررسمی در کردستان شناسایی و تعریف شده که بیشترین آنها در شهرستان های سنندج، سقز و مریوان واقع شده است.

وی اظهارداشت: باید از ظرفیت و قدرت مردم برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کنیم چراکه بدون مشارکت مردمی موفقیتی در این راستا حاصل نخواهد شد.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی تشکل هایی هم چون جمعیت بانوان فرهیخته، هیئت های مذهبی، کانون های فرهنگی و تبلیغی و خبرگزاری مهر را در راستای واگذاری کارها و برنامه ها به مردم ایجاد کرده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به وجود ۹۰ هزار هیئت مذهبی در کشور، افزود: هر سال ۵۲ هزار مبلغ در مناسبت های مختلف به شهرها و روستاهای سراسرکشور اعزام می شوند.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه هیئت های مذهبی هم در کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی می توانند بسیار تاثیرگذار عمل کنند، یادآورشد: به عنوان نمونه اگر هر هیئت مذهبی در طول سال از وقوع یک واقعه طلاق جلوگیری کند سالانه شاهد کاهش ۹۰ هزار واقعه طلاق خواهیم بود.

دین بهترین عامل برای حل معضلات و آسیب های اجتماعی است

وی با اشاره به اینکه امر تبلیغ با مسائل اجتماعی عجین شده است، گفت: تغییر سبک زندگی مردم منجر به ایجاد بسیاری از آسیب های اجتماعی شده است

وی عنوان کرد: در جامعه اسلامی ایران باید از عامل دین برای کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی استفاده شود و اگر از این مهم به خوبی بهره گرفته نشود نشان از بی هنری ما مسئولان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: در برخی از ایام سال هم چون نوروز مراسم هایی در بخشی ازشهرهای استان توسط مردم و باحضور چشمگیر و گسترده ای از اقشار مختلف برگزار می شود که اجتماع این میزان جمعیت از عهده هیچ نهاد فرهنگی برنمی آید.

حجت الاسلام کرمی ادامه داد: دستگاه های فرهنگی نباید خود را در جامعه ناکارآمد نشان دهند و باید فعال و دقیق و با برنامه عمل کنند تا مردم جذب برنامه های فرهنگی شوند.

وی یکی از نیازهای مردم را تفریح سالم براساس آموزه های دینی خواند و بیان کرد: شیوه تبلیغ ما باید دقیق تر و صحیح تر انجام شود و زمینه برای ایجاد نشاط و شادی را هم در مردم فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات به لحاظ استحکام، تجهیزات و امکاناتی که دارد می تواند به کاهش آسیب های اجتماهی کمک فراوانی کند.