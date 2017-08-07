عرضه خودروی الکتریکی ۵ هزار دلاری در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت جنرال موتور خودروی الکتریکی ارزان قیمتی به بازار عرضه کرده است. این خودرو Baojun E۱۰۰ نامیده می شود و فقط در چین عرضه می شود. جالب آنکه پس از محاسبه یارانه های دولتی حتی از بهای یک موتورسیکلت در آمریکا هم ارزانتر است.

این خودرو با همکاری شرکت دولتی SAIC چین ساخته شده است. به هرحال خودروی E۱۰۰ بسیار کوچک است. فاصله بین مرکز چرخ های عقب و جلوی خودرو ۱۶۰۰ میلی متر و ارتفاع آن نیز ۱۶۷۰ میلی است. ابعاد خودرو نشان می دهد می توان به راحتی در مراکز شهرهای شلوغ برای آن جای پارک یافت.

قدرت محرک خودرو به وسیله موتوری با گشتاورNm۱۰۰ و قدرت ۳۹ اسب بخار تامین می شود. همچنینE۱۰۰ با یک بار شارژ خودرو می تواند ۱۵۵ کیلومتر را طی کند. البته مدت زمان شارژ باتری های لیتیومی آن کمی طولانی و حدود ۷.۵ ساعت است.

علاوه براین موارد خودروی دونفره E۱۰۰ یک صفحه نمایش ۷ اینچی با قابلیت اتصال بی سیم دارد. گزینه های انتخابی این خودرو چندان زیاد نیست اما خریداران مدل Zhixiang می تواند بدون نیاز به کلید وارد خودرو شوند. مدل مذکور همچنین دارای فیلتر تهویه هوای بهتر است.

در این خودرو هم مانند تسلا مدل ۳ دریچه های تهویه هوا در داشبورد پنهان شده اند و هیچ ابزاری جلوی راننده وجود ندارد.