نشست نمایندگان فارس با وزیر پیشنهادی ارتباطات

رضا انصاری در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اخیرا تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان فارس با آذرمی جهرمی کاندیدای پیشنهادی دولت برای وزارت ارتباطات دیداری داشتند.

وی با اشاره به اینکه این وزیر پیشنهادی اهل جهرم است، بیان کرد: یکی از دغدغه های مجمع نمایندگان فارس کم بودن سهم این استان در کابینه است از این رو این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم داراب و زرین دشت افزود: در این راستا طبق اخباری که به نمایندگان رسیده، آذری جهرمی وزیر پیشنهادی دولت است از این رو تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان فارس برای آشنایی با وی و دیدگاه ها و برنامه هایش دیداری داشته اند.

وی با اشاره به اینکه مجمع نمایندگان فارس برای استفاده از سرمایه های انسانی استان در سطوح مدیریتی تاکید ویژه ای دارد، بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که از سرمایه های انسانی استان فارس فارغ از نگاه سیاسی فقط براساس شایسته سالاری استفاده کرده تا شرایط برای توسعه استان فارس فراهم شود.

انصاری در ادامه این گفت و گو پیرامون وضعیت استاندار فارس نیز گفت: پس از تعیین وزیر کشور نمایندگان فارس بنا دارند جلسه ای را برگزار کرده تا انتخاب استاندار متحد و منسجم صورت گیرد.

وی با انتقاد از وضعیت جابه جایی استانداران در این استان افزود: طی ۱۲ سال گذشته با فعالیت سه دولت، تعداد استانداران و یا سرپرستان استانداری فارس در کشور بی نظیر است.

نماینده مردم داراب ادامه داد: یکی از اصول اساسی توسعه در همه جوامع ثبات در مدیریت است که متاسفانه این امر در استان فارس وجود نداشته است.

وی با انتقاد از وضعیت استان فارس در تولید ناخالص داخلی بیان کرد: متاسفانه سهم این استان در تولید ناخالص داخلی از شش درصد به چهار درصد نزول کرده در صورتیکه جمعیت استان از شش به هفت درصد رسیده است.

انصاری با اشاره به اینکه فارس در بحث توسعه عقب رفت داشته، گفت: یکی از عوامل کلیدی توسعه ثبات مدیریت است از این باید همه با هم متحد شده و برای توسعه استان تلاش کنیم.