۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۷

وزیر ورزش و جوانان‎ :

تفکیک ورزش از جوانان منتفی است/همه در قبال مسائل جوان وظیفه دارند

وزیر ورزش درباره تفکیک بخش جوانان از ورزش گفت: این موضوع منتفی ‏است و در دولت دوازدهم حوزه جوانان همراه با ورزش در ساختار این وزارتخانه خواهد ماند.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر گفت: باید همه توان و انرژی خود را برای حل مشکلات جوانان بکار ببندیم.‏

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: مسایل جوانان برای ما بسیار مهم است و به همین دلیل توصیه اکید من به همه معاونت ها توجه ‏جدی به مسائل جوانان ، گسترش سازمان های مردم نهاد ، ایجاد و استقرار خانه های جوان در تمام استان ها بود و باید همه توان ‏و انرژی خود را برای حل مشکلات جوانان بکار ببندیم.‏

وی ادامه داد: مهم‌ترین ‏معضل جوانان در حال حاضر اشتغال است و دستگاه‌های اقتصادی ‏مختلف در مسائل مربوط به جوانان از ‏ازدواج گرفته تا اشتغال، مسکن و...دخیل هستند‎‏.‏

