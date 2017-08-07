تفکیک ورزش از جوانان منتفی است/همه در قبال مسائل جوان وظیفه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر گفت: باید همه توان و انرژی خود را برای حل مشکلات جوانان بکار ببندیم.
وی درباره تفکیک جوانان از ورزش گفت: این موضوع منتفی است و در دولت دوازدهم حوزه جوانان همراه با ورزش در ساختار این وزارتخانه خواهد ماند.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: مسایل جوانان برای ما بسیار مهم است و به همین دلیل توصیه اکید من به همه معاونت ها توجه جدی به مسائل جوانان ، گسترش سازمان های مردم نهاد ، ایجاد و استقرار خانه های جوان در تمام استان ها بود و باید همه توان و انرژی خود را برای حل مشکلات جوانان بکار ببندیم.
وی ادامه داد: مهمترین معضل جوانان در حال حاضر اشتغال است و دستگاههای اقتصادی مختلف در مسائل مربوط به جوانان از ازدواج گرفته تا اشتغال، مسکن و...دخیل هستند.
