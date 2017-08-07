۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۴

مدیرکل آموزش‌وپرورش اردبیل با مهر مطرح کرد؛

اردبیل جزو ۱۳ استان دارای رتبه تک‌رقمی کنکور شد

اردبیل – مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل گفت: اردبیل در کنار ۱۲ استان دیگر توانست یکی از رتبه‌های تک‌رقمی کنکور را از آن خود کند.

احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب رتبه ۹ رشته تجربی توسط دانش‌آموز اردبیلی مهدی شفیعی تصریح کرد: در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت کنکور اردبیل اقدامات مختلفی صورت گرفته است.

وی افزود: در کنار شهرهای تهران، تبریز، یزد، بابل، سیرجان، کامیاران، بیرجند، یاسوج، اصفهان، شیراز، کاشان و کرج اردبیل نیز یکی از رتبه‌های زیر ۱۰ کنکور را از آن خود کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان همچنین با اشاره به کسب رتبه ۱۴ رشته تجربی توسط علی اخوان و رتبه ۱۲ تجربی توسط محمد عزیزی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود رتبه کنکور اردبیل در سال جاری بهبود یابد.

ناصری تأکید کرد: به منظور ارائه مشاوره‌های لازم به دانش‌آموزان منتخب پایگاه‌های انتخاب رشته در سطح استان دایر خواهد شد.

محمد میرزایی ناطق

