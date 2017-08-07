عملیات نیروهای یمنی در «نجران»/چند مزدور سعودی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، اقدامات تلافی جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها در شهرهای مرزی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی به وسیله موشک های کاتیوشا مواضع سعودیها در شهر «سلاطح» واقع در نجران را هدف قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، به دنبال این حملات شماری از مزدوران رژیم سعودی به هلاکت رسیده و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، توپخانه نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یک پایگاه مزدوران موسوم به الصدرین را در ناحیه مریس زیر آتش سنگین گرفتند.