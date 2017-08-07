خطر رانش در ۲ محور مواصلاتی اردبیل شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در حال حاضر در برخی محورها احتمال رانش و یا ریزش بهمن بررسی شده که نیازمند ساماندهی و چارهاندیشی است.
وی افزود: از جمله در محور صائین از اسفندماه سال گذشته تا خردادماه امسال ۲۰۰ تن آسفالت اجرا شده و متأسفانه به دلیل رانش هر ماه نزدیک ۵۰ تن آسفالت در این محور دفن میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تأکید کرد: به منظور رفع این مشکل استفاده از جاده قدیم با ۲۷ کیلومتر پیشنهاد شده و از سویی در محور بستان آباد نیز مطالعات برای چهار خطه کردن انجام میشود.
رحمتی همچنین به وجود مشکل مشابه در محدوده کجه لی جاده سرچم اشاره کرد و گفت: در محور خلخال- پونل نیز ریزش بهمن مطرح است.
وی به محدودیتهای اعتباری بهسازی این محورها تأکید کرد و خواستار اختصاص اعتبار مناسب و یا اجرای طرحهایی به منظور بهبود وضعیت این سه محور شد
نظر شما