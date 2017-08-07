  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل:

خطر رانش در ۲ محور مواصلاتی اردبیل شناسایی شد

خطر رانش در ۲ محور مواصلاتی اردبیل شناسایی شد

اردبیل – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از شناسایی خطر رانش در ۲ محور مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در حال حاضر در برخی محورها احتمال رانش و یا ریزش بهمن بررسی شده که نیازمند ساماندهی و چاره‌اندیشی است.

وی افزود: از جمله در محور صائین از اسفندماه سال گذشته تا خردادماه امسال ۲۰۰ تن آسفالت اجرا شده و متأسفانه به دلیل رانش هر ماه نزدیک ۵۰ تن آسفالت در این محور دفن می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: به منظور رفع این مشکل استفاده از جاده قدیم با ۲۷ کیلومتر پیشنهاد شده و از سویی در محور بستان آباد نیز مطالعات برای چهار خطه کردن انجام می‌شود.

رحمتی همچنین به وجود مشکل مشابه در محدوده کجه لی جاده سرچم اشاره کرد و گفت: در محور خلخال- پونل نیز ریزش بهمن مطرح است.

وی به محدودیت‌های اعتباری بهسازی این محورها تأکید کرد و خواستار اختصاص اعتبار مناسب و یا اجرای طرح‌هایی به منظور بهبود وضعیت این سه محور شد

کد مطلب 4052061
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها