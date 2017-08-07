  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۵۸

پازاج در گفتگو با مهر:

فرنگی‌کاران جوان خیال ما را آسوده کردند/ نباید آنها را رها کرد

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی ایران معتقد است قهرمانی تیم جوانان در رقابتهای جهانی تا حدی خیال همه را برای آینده این رشته آسوده کرد.

احد پازاج پس از قهرمانی تاریخی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابتهای جهانی فنلاند به خبرنگار مهر، گفت: تیمی که روانه این مسابقات شد همان نفرات تیم نوجوانانی بود که علی اشکانی و همکارانش توانستند در آن سالها دور هم جمع کنند. تیمی سرشار از روحیه وانگیزه که از نوجوانان به رده جوانان آمدند و با همت و تلاش حمید باوفا و همکارانش در این تیم  با توان فنی و روحیه مبارزه طلبی مثال زدنی در رقابتهای جهانی درخشیدند.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این قهرمانی تاریخی که برای نخستین بار در رده جوانان کشتی فرنگی بدست آمد، اطمینان و آسودگی متولیان کشتی از آینده رده بزرگسالان است. البته این موضوع نیز مشروط بر توجه و حمایت از این جوانان است تا بتوان در المپیک ۲۰۲۰ به خوبی از نیرو و توان این پتانسیل ارزشمند به بهترین شکل بهره برد.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در پایان ادامه داد: جوانان فرنگی کار به همه ثابت کردند شایستگی توجه و حمایت بیشتر متولیان امر را دارند. حالا نوبت مسئولان است که به خوبی به این نیروهای ارزشمند توجه داشته باشند و راه رسیدن به موفقیت های بیشتر را برای آنان هموار سازند. رقابتهای جهانی فنلاند، بهترین میدان برای اثبات توانایی این جوانان بود که خوشبختانه این موضوع با قهرمانی و کسب چندین مدال رنگارنگ همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و یک برنز و کسب ۵۸ امتیاز برای نخستین بار در تاریخ این رشته، عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی را کسب کرد.

