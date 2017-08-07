احد پازاج پس از قهرمانی تاریخی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابتهای جهانی فنلاند به خبرنگار مهر، گفت: تیمی که روانه این مسابقات شد همان نفرات تیم نوجوانانی بود که علی اشکانی و همکارانش توانستند در آن سالها دور هم جمع کنند. تیمی سرشار از روحیه وانگیزه که از نوجوانان به رده جوانان آمدند و با همت و تلاش حمید باوفا و همکارانش در این تیم با توان فنی و روحیه مبارزه طلبی مثال زدنی در رقابتهای جهانی درخشیدند.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این قهرمانی تاریخی که برای نخستین بار در رده جوانان کشتی فرنگی بدست آمد، اطمینان و آسودگی متولیان کشتی از آینده رده بزرگسالان است. البته این موضوع نیز مشروط بر توجه و حمایت از این جوانان است تا بتوان در المپیک ۲۰۲۰ به خوبی از نیرو و توان این پتانسیل ارزشمند به بهترین شکل بهره برد.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در پایان ادامه داد: جوانان فرنگی کار به همه ثابت کردند شایستگی توجه و حمایت بیشتر متولیان امر را دارند. حالا نوبت مسئولان است که به خوبی به این نیروهای ارزشمند توجه داشته باشند و راه رسیدن به موفقیت های بیشتر را برای آنان هموار سازند. رقابتهای جهانی فنلاند، بهترین میدان برای اثبات توانایی این جوانان بود که خوشبختانه این موضوع با قهرمانی و کسب چندین مدال رنگارنگ همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و یک برنز و کسب ۵۸ امتیاز برای نخستین بار در تاریخ این رشته، عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی را کسب کرد.