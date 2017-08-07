تولید ۱۱۰۰ میلیارد ریال فرآوده دامی توسط عشایر خراسان جنوبی

غلامرضا قوسی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تن فرآورده دامی توسط عشایر خراسان جنوبی تولید شده است.

وی با بیان اینکه ارزش تقریبی این فرآورده ها بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: این تولیدات شامل ۹ هزار و ۵۰۰ تن شیر و فرآورده های لبنی، ۳۲۰ تن کرک و پشم و هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز بوده است.

مدیرکل امورعشایری خراسان جنوبی بیان کرد: تولیدات عشایر نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: امید است با توجه به اجرای طرح های تولیدی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در راستای پروار بندی و تولید گوشت قرمز، تا پایان سال از نظر ارزشی تولیدات عشایر استان قریب به۱۰ درصد رشد داشته باشد.

قوسی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده برای عشایر خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر ایل راه عشایری مرمت و موج تراشی شده است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین طی چهار ماهه نخست سال جاری ۳۷ هزار متر مکعب آب شرب انسان و دام با هزینه ای برابر ۳۲۰ میلیون تومان برای عشایر استان حمل شده است.

قوسی بیان کرد: این مقدار آب توسط ۱۵ دستگاه تانکر دولتی و هشت دستگاه تانکر بخش خصوصی حمل شده و بیش از ۱۱ هزار خانوار عشایری از این خدمات بهره مند شده اند.