دانشمند ایرانی از ته سیگار آسفالت می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، عباس مهاجرانی دانشمند ایرانی در دانشگاه RMIT استرالیا نوعی آسفالت با ته سیگار ساخته است. به این ترتیب علاوه بر کاهش این زباله سمی در محیط زیست بر قدرت تحمل ترافیک آسفالت نیز افزوده شده است.

سالانه در نتیجه تولید ۶ هزار میلیارد نخ سیگار، بیش از ۱.۲ میلیون تن ته سیگار به وجود می آید. این مواد نوعی زباله سمی به حساب می آید.

مهاجرانی همراه گروهی از محققان سال گذشته در پروژه ای دیگر ته سیگارها را درون بلوک آجر به کار بردند. با این کار نه تنها از نشت مواد شیمیایی سمی به محیط زیست جلوگیری شد بلکه قدرت آجر نیز ارتقا یافت. به عبارت دیگر اضافه کردن ته سیگار به آجر انرژی مورد نیاز برای پخت آجر را ۵۰ درصد می کاهد و از سوی دیگر ویژگی های عایق بندی این مصالح را می افزاید.

درهمین راستا مهاجرانی و همکارانش روی مزایای استفاده از ته سیگار در آسفالت مطالعاتی انجام دادند.

نخست آنها ته سیگار را در پارافین و بیتومن قرار دادند تا از نشت مواد سمی جلوگیری کند. سپس آن را در مخلوط داغ آسفالت ترکیب کردند.

محققان با آزمایش نمونه هایی از آسفالت به دست آمده، متوجه شدند نه تنها این ماده قابلیت تحمل ترافیک زیاد را دارد بلکه مقدار کمتری از گرمای خورشید را جذب می کند. به این ترتیب از گرم شدن بیش از حد شهرها نیز اجتناب می کند.

مهاجرانی در این باره می گوید: تحقیق ما نشان می دهد می توان هنگام ساخت مصالح ساختمانی جدید از مشکل زباله ها در محیط زیست نیز کاست.