به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو «سوا»، یک هیأت بلندپایه کُرد در هفته جاری برای بررسی مسأله اجرای همه پرسی در اقلیم کردستان عراق راهی بغداد خواهد شد.

«کفاح السنجاری» مشاور رسانه ای «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان در گفتگو با رادیو سوا تأکید کرد که مسعود بارزانی ریاست این هیأت را برعهده خواهد داشت.

بر اساس این خبر قرار است در دیدارهای این هیأت با مسئولان عراقی در بغداد مسأله برگزاری همه پرسی و جدایی کردستان از عراق به بحث گذاشته شود.

مشاور رسانه ای رئیس اقلیم کردستان تأکید کرد که هیأت دیگری در سلیمانیه با رهبران جنبش «گوران» یا جنبش تغییر برای بررسی بحران پارلمان اقلیم کردستان و برگزاری همه پرسی گفتگو خواهد کرد.

با توجه به اینکه قرار است همه پرسی در ۲۵ سپتامبر آتی برگزار شود، السنجاری تأکید کرد که فعالیت برای فراهم کردن مقدمات برگزاری همه پرسی آغاز شده است.

بغداد، تهران و آنکارا از مخالفان برگزاری همه پرسی در کردستان هستند، در همین راستا ترکیه اعلام کرده بود که برگزاری همه پرسی در کردستان عراق یک اشتباه بزرگ خواهد بود. اخیرا سخنگوی ائتلاف آمریکایی ضد داعش هم برگزاری همه پرسی در کردستان را ایده خوبی ندانست و گفت این مسأله بر مبارزه با داعش تأثیر منفی خواهد گذاشت.