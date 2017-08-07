درک درست از منافع ملی مورد توجه خبرنگاران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی صبح دوشنبه در نشستی خبری با محوریت گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد، بابیان اینکه ترویج فرهنگ و ارزش‌ها در قالب تفکرات بسیج توسط خبرنگاران البرزی انجام می‌گیرد، اظهار کرد: درک درست از موقعیت و منافع ملی یکی از مهم‌ترین اموری است که باید موردتوجه خبرنگاران واقع شود.

بهره‌مندی از سواد خبری در جوامع امروزی الزامی است

وی افزود: فعالیت در حول ارزش‌های نظام یکی از الزامات این حوزه کاری به شمار می‌آید چراکه برخی اقدامات ناشیانه در بحث خبر سبب بروز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز تصریح کرد: بهره‌مندی از سواد خبری در جوامع امروزی الزامی است متأسفانه انعکاس برخی اخبار در جامعه بدون آگاهی و در نظر گرفتن سواد رسانه انجام می‌گیرد.

سردار مولایی با اعلام اینکه حاکمیت خبری در جهان کنونی نمود پیداکرده است، ادامه داد: نباید به‌گونه‌ای عمل کرد که خبرنگار کشور به‌عنوان بازیگر این عرصه فعالیت داشته باشد.

خاصیت سپاه دفاع از مردم و نظام فارغ از نگاه سیاسی است

وی صداقت، رعایت اصل امانت‌داری، تلاش مضاعف و دقت را از مهم‌ترین مؤلفه‌های انعکاس اخبار توسط خبرنگاران برشمرد و گفت: دفاع از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و مردم فارغ از نگاه‌های سیاسی، خاصیت سپاه پاسداران است.

وی بابیان اینکه سپاه در تمامی برهه‌های مختلف زمانی فعال بوده و هیچ‌گاه سکوت پیشه نکرده است، تصریح کرد: محرومیت‌زدایی یکی از مهم‌ترین اقدامات سپاه بوده است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز بیان کرد: خواستگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وسیع‌تر از گروه‌ها و احزاب است.