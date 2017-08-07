به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رام امانوئل» شهردار شیکاگو اعلام کرد که به موجب تهدید وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر اینکه اگر شهرها و ایالت های مختلف آمریکا اطلاعات خود در خصوص مهاجران را در اختیار دولت فدرال قرار ندهند دولت اقدام به قطع کمک های خود به این شهرها می کند، قصد شکایت از دولت را دارد.

این شکایت قرار است امروز دوشنبه به دادگاه ارائه شود.

مباحث مربوط به محدودیت های مهاجرتی از سوی دولت ترامپ مشکلاتی زیادی را میان ایالت ها و دولت فدرال آمریکا بوجود آورده و برخی از شهرها و ایالت ها به صراحت اعلام کرده اند که از این محدودیت ها پیروی نمی کنند.

همین امر موجب شده تا دولت ترامپ برای وادار ساختن آنها برای تبعیت از محدودیت های مهاجرتی تهدیداتی را در خصوص قطع کمک های دولتی مطرح کند.