۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۹

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول خبر داد:

تصادف مینی بوس با نفتکش دراندیمشک/یک نفر کشته و ۲۵ نفر مصدوم شدند

دزفول- برخورد یک دستگاه مینی بوس با تانکر نفتکش در آزاد راه پل زال - اندیمشک، ۲۵ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت.

فریدون جعفریان فر مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص این حادثه اظهار کرد: ۲۱ مصدوم این حادثه بامداد دوشنبه به بیمارستان بزرگ دزفول انتقال یافتند.

وی افزود: در این حادثه که در نخستین دقایق روز دوشنبه رخ داد یک زن نیز جان باخت.

جعفریان فر گفت: از میان ۲۱ نفر از مصدومان این تصادف که شب گذشته به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند، تعداد ۱۸ نفر از آنها پس از مداوا صبح امروز از بیمارستان مرخص شدند.

وی ادامه داد: در این میان دو نفر مصدوم این حادثه هنوز تحت مداوا هستند و یک نفر دیگر نیز تحت نظر پزشکان به سر می برد که حال عمومی هر سه نفر مساعد است و جای نگرانی نیست.

مدیرروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول همچنین عنوان کرد: سرنشینان مینی بوس زائران بازگشته از سفر مشهد مقدس بودند که در بدو ورود به استان خوزستان خودروی آنها در مسیر پل زال به اندیمشک با تریلر برخورد کرد.

