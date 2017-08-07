محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد جواد رضایی کشتی گیر جوان قمی با کسب دو پیروزی و قبول یک شکست با قرار گرفتن در جایگاه هفتمی به کار خود در رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی جوانان جهان پایان داد.

وی افزود: محمد جواد رضایی فرنگی کار قمی در وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی جوانان کشور با دوبنده تیم ملی در رقابت‌های ۲۰۱۷ جهانی فنلاند در دور نخست کنستانتین سوبولفسکی از اوکراین را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک هشتم پایانی شد.

رئیس هیئت کشتی استان قم گفت: رضایی در دور دوم در برابر رینات بالتاشف از قزاقستان با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید تا برای قرار گرفتن در جمع چهار نفر برتر این رقابت‌ها به دیدار حریف ارمنستانی خود یعنی تیگران می‌ناسیان برود.

وزیری بیان داشت: رضایی در دور سوم مقابل تیگران می‌ناسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر یک مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، رضایی از دور رقابت‌ها کنار رفت و در جایگاه هفتم قرار گرفت.

وی عنوان کرد: روح الله میکائیلی مربی سازنده و پرتلاش کشتی فرنگی استان قم به عنوان مربی درکنار تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان در این رقابت‌ها حضور داشت که تیم کشتی فرنگی ایران با ۳ مدال طلا، یک نقره و یک برنز و کسب ۵۸ امتیاز برای نخستین بار به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.

رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: فرنگی کار قمی در ترکیب تیم ملی در فنلاند چندی قبل توانسته بود در مسابقات جوانان آسیا به مدال طلا دست پیدا کند و پیش از آن هم در مسابقات نوجوانان آسیا در هند مدال کسب کرده بود اما دستش از مدال جهانی کوتاه ماند.