فوتبالیست کامیارانی به تیم ملی دختران زیر ١٥ سال کشور دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی دختران زیر ١٥ سال کشور از روز یکشنبه ١٥ مردادماه در تهران آغاز شد.

این مرحله از اردو با حضور ۲۸ فوتبالیست منتخب استان های سراسر کشور جهت حضور در رقابت های مرکز آسیا برگزار می شود و تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی انجام خواهند داد.

آیدا ابراهیمی فوتبالیست کامیارانی با نظر کادر فنی فدراسیون به اردوی تیم ملی دختران زیر ١٥ سال کشور دعوت شده است و تمرینات آمادگی خود را با هدایت معصومه جهانچی سرمربی تیم ملی پیگیری می کند.

این اردو تا روز ۱۹ مراداماه ادامه خواهد داشت و بازیکنان کشورمان در رقابت های مرکز آسیا با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان مصاف می کنند.