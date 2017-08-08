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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کشف بیش از ۲۱۹ کیلوگرم تریاک در غرب تهران

کشف بیش از ۲۱۹ کیلوگرم تریاک در غرب تهران

شهریار- فرمانده انتظامی استان از عملیات مشترک با پلیس تهران بزرگ و کشف بیش از ۲۱۹ کیلوگرم تریاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،سردار محسن خانچرلی با اعلام این خبر گفت:با بدست آوردن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی مقادیر قابل توجهی موادمخدر را تهیه و به منزل خود در شهر اندیشه منتقل و در آنجا دپو کرده است،بررسی موضوع در دستور کار عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و ماموران مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت : ماموران انتظامی پس ازشناسایی منزل متهم و پس از انجام تحقیق و بررسی و محرز شدن موضوع با کنترل منزل مورد نظر، متهم را که با یک دستگاه خودروی پژو از منزل  خارج شده و پس از طی مسافتی کوتاه خودروی خود را  با یک دستگاه خودروی جی ال ایکس تعویض و پس از بازگشت به درب منزل در حال خروج بار از داخل خودرو  و انتقال آن به داخل منزل بود دستگیر و در بازرسی از  داخل خودرو از صندوق عقب آن تعداد ۶بسته ۱۰کیلویی جمعا ۶۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی وارد منزل شده و از زیرزمین تعداد  ۱۶بسته ۱۰کیلوگرمی جمعا۱۶۰کیلوگرم  مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان با اشاره به این که در این عملیات مقدار ۲۱۹کیلو و ۳۰۰گرم تریاک کشف شد،خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 4052099

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