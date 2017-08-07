اتمام سقف سالن۶هزار نفری تا آذرماه/سالن۶هزارنفری مطالبه مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان،محمد عباسی در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان کردستان که با هدف بررسی وضعیت سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج صورت گرفت، گفت: استان کردستان با وجود ظرفیت‌ها و استعدادهای خوب ورزشی متاسفانه از داشتن یک سالن اصلی مسابقات ورزشی محروم است.

وی با بیان اینکه اتمام و بهره‌برداری از این سالن ورزشی ۶ هزار نفری در مرکز استان مطالبه به حق مردم این دیار به ویژه ورزشکاران توانمند کردستان است، افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته پوشش و سقف کامل این پروژه را تا آذر ماه امسل به پایان خواهیم رساند.

معاون فنی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: با تلاش دولت و مسوولان ورزش استان کردستان در تلاش هستیم هرچه سریع‌تر این پروژه را به سرانجام برسانیم.

عباسی با تاکید براینکه اتمام و بهره‌برداری از پروژه ورزشی ۲۲ گولان سنندج دغدغه و مطالبه اصلی امروز مردم در این استان است، عنوان کرد: در حال حاضر سالنی که بتوان در آن مسابقات ملی و آسیایی را برگزار کرد وجود ندارد وامیدواریم با بهره‌رداری از این پروژه بستر برگزاری این مسابقات در کردستان فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز در این دیدار اظهار کرد: با توجه به پیگیری که مسوولان ارشد استان و دستگاه ورزش استان انجام داده‌ خوشبختانه بستر برای اتمام ورزشگاه گولان فراهم شده است.

حامد جولایی افزود: اخیرا در روند بازدید وزیر ورزش و جوانان به استان کردستان از این پروژه در سفرشان به کردستان دستورات لازم برای بهره‌برداری از این پروژه به مجری طرح داده شده است.

وی گفت: اداره کل ورزش و جوانان نیز از این رو تمام تلاش خود را برای بهره‌برداری از این پروژه بکار بسته و امیدواریم هرچه زودتر شاهد تحقق این مهم در استان باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی امروز استان کردستان نداشتن سالن ورزشی برتی برگزاری مسابقات مهم کشوری و بین‌المللی است.