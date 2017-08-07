به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی کدخدازاده، متخصص جراحی لثه در گفتگو با برنامه «فراسو» شبکه رادیویی سلامت در خصوص تحلیل لثه گفت: لثه جزو نسوجی است که از دندانها محافظت میکند و جایی که تاج دندان به ریشه میرسد ناحیهای است که به آن یقه (طوق ) میگویند. این موقعیت ترازی است که نسبت لثه به دندان را بررسی میکند. در حالت سلامت لثه، موقعیت لثه نسبت به یقه دندان در حد 2-1 میلیمتر به سمت لبه تاج دندان بالاتر قرار میگیرد. اگر موقعیت لثه تغییر کند، دیگر در جای خودش قرار نداشته و حمایتهای لازم از دندان را نخواهد داشت. به دنبال این قضیه پوسیدگی دندان، حساسیت دندان و اگر شدید باشد، از دست رفتن دندان اتفاق میافتد.
وی در ادامه افزود: در مورد دندانهای جلویی این امکان وجود دارد که فرد با دقت باشد و تحلیل لثه را مشاهده کند اما در مورد دندانهای آسیاب و دندانهای خلفی، تشخیص مشکل است. بهتر است افراد، هنگام مراجعه دورهای (هر شش ماه یکبار) به دندانپزشک، از او بخواهند تحلیل لثه در دندانهای خلفی را هم مورد بررسی قرار دهد.
این متخصص جراحی لثه در خصوص مراقبتهای دندانی در سالمندان اظهارداشت: چند نکته در مورد سالمندان داریم چون عمده این افراد دندان ندارند، از دست دندان متحرک استفاده میکنند، دست دندان در گذر زمان، فیکس بودن با دهان را از دست میدهد و این مساله به لثه ضربه میزند. به همین علت این افراد باید به طور دورهای هر چهار تا شش ماه یکبار به متخصص سازنده دست دندان مراجعه کنند تا این مساله اصلاح شود.
وی ادامه داد: بهتر است افراد به سمت ایمپلنت دندانی بروند. ایمپلنت دندانی موجب میشود ضربه دست دندان به استخوان و لثه کمتر شود. حتی اگر تعداد ایمپلنت بیشتر باشد ضربهای به استخوان وارد نمیشود .این افراد برای سلامت لثه باید غذاهای حاوی ویتامین A و C میل کنند.استفاده از ماساژ لثه برای این افراد اهمیت دارد. این افراد باید زمانی را به استراحت لثه و استخوان زیرین اختصاص دهند و به طور دائم از دست دندان استفاده نکنند.
کد خدازاده در خصوص مصراف دارو در افراد مسن و تاثیر آن بر خشکی دهان گفت: معمولا این افراد داروهای ضدپرفشاری خون و ضد افسردگی مصرف میکنند که این داروها موجب خشکی دهان میشود.خشکی دهان آسیب بیشتری به بافتهای نگهدارنده میزند. این افراد باید آب و آبمیوه بخورند و اگر بزاق دهان آنها کم است، در طول روز از بزاق مصنوعی استفاده کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا التهاب لثه، تحلیل لثه و از دست رفتن دندانها با افزایش سن اتفاق میافتد؟ ، افزود: خیر، ما افراد سن بالا را میبینیم که دندانهای بسیار سالمی دارند، حتی دندان عقل آنها را میبینیم بعضی از این افراد حتی پوسیدگی دندان هم ندارند. بحث ژنتیک هم بسیار مهم است. برای کسی که مراقبت خوبی داشته در گذر زمان ممکن است تغییرات استخوانی ایجاد شود. ماساژ لثه مهم است و قوام غذایی که مصرف میکنیم به استحکام لثه کمک میکند.
این متخصص جراحی لثه با بیان اینکه نحوه استفاده از مسواک اهمیت زیادی دارد، بیان کرد: استفاده نامناسب از مسواک و روش نامناسب مسواک زدن باعث زخم و تحلیل لثه میشود. بیشتر باید با کناره مسواک (نه نوک مسواک)، همچنین با انگشت ماساژ داده شود. ماساژ دادن به همه افراد توصیه میشود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه سیگار از مسیرهای مختلف باعث اختلال لثه میشود. اظهارداشت: اما چیزی که در مورد سیگار اهمیت دارد این است که سیگار باعث مخفی شدن خونریزی از لثه میشود که از علائم مهم التهاب لثه است یعنی فرد سیگاری بیماری لثه دارد اما چون خونریزی از لثه ندارد سیگار حرارت داخل دهان را بالا میبرد که این مساله، زمینه ساز سرطان دهان میشود. سیگار حتی ترمیم را هم مختل میکند.
