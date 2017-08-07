واژگونی تانکرهای حامل مواد سوختی، تهدیدی جدی برای رودخانه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، یکی از مهمترین مسائلی که حوزه کیفی منابع آب استان را تهدید می کند واژگونی تانکر های حامل مواد سوختی در حاشیه رودخانه های استان و منابع آبی است.

این در حالی است که بیشتر جاده های اصلی و مواصلاتی استان به موازات رودخانه ها احداث شده اند که از منابع اصلی تامین کننده آب شهرها و روستاها هستند و این امر امنیت کیفی این منابع را همواره در معرض تهدید جدی قرار داده است.

طی سال های اخیر شرکت آب منطقه ای کردستان با برنامه‌ریزی های منسجم و در قالب یک تیم مدیریتی بحران کارآمد همواره این گونه پیامد ها را مورد رصد و کنترل قرار داده و عوارض این مخاطرات را با تمهیداتی به حداقل رسانده است.

در این راستا از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در دو مورد واژگونی مواد سوختی در محدوده شهرستان دیواندره با واکنش سریع اعضای مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندار اقدامات لازم انجام و از ورود این مواد به رودخانه ها و سایر منابع آبی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین در آخرین مورد از این دست اتفاقات که در پل نساره و حاشیه اصلی رودخانه قزل اوزن در مرداد ماه به وقوع پیوست سریعا اقداماتی جهت جلوگیری از ورورد آلودگی به این رودخانه صورت پذیرفت.