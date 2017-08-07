محمدرضا رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به نمایشنامه «جشن تولد» در تالار هنر اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: این نمایش نوشته هارولد پینتر نویسنده، نمایش‌نامه‌نویس، بازیگر، کارگردان و فعال سیاسی انگلیسی است و از مشهورترین و پراجراترین نمایشمامه‌های وی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه هارولد پینتر در سال ۲۰۰۵ کاندیدای جایزه نوبل ادبیات شده است، ابراز داشت: وی جوایز متعددی از جمله جایزه شکسپیر (هامبورگ)، جایزه اروپایی برای ادبیات (وین)، جایزه پیراندلو (پالرمو)، جایزه بریتانیایی ادبیات دیوید کوهن، جایزه لورنس الویر، جایزه ویلفرد اوئن برای شعرجنگ (War) که علیه آمریکا است، جایزه یک عمر دستاوردهنری به افتخار مولیر و جایزه نوبل ادبیات (برای جشن تولد) را کسب کرده است.

مدیر تالار هنر اصفهان با بیان اینکه «جشن تولد» نمایشنامه‌ای درباره استنلی وِبِر، پیانو نواز سابق است که در مسافر خانه‌ای کوچک زندگی می‌کند، افزود: این مسافرخانه که در شهری ساحلی و در فاصله نه چندان دوری از لندن واقع شده، توسط مگ و پتی بولز اداره می‌شود تا اینکه دو غریبه شرور جشن تولد به ظاهر آرام و بی خطری که مگ برای استنلی ترتیب داده را به کابوس تبدیل می‌کنند.

وی ادامه داد: منیره واعظیان، علی حبیبی، شیرین شمس، علی ضیایی، داریوش شمس، علی‌اکبر نجفی و مریم کریمی نقش‌خوان‌های نمایش «جشن تولد» هستند.

گفتنی است نمایشنامه «جشن تولد» جامعه جهانی را به تصویر می کشد که فرایند قهرمان کشی در آن انجام می شود.

این نمایش به نویسندگی هارولد پینتر با کارگردانی داریوش شمس، ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیه در تالار هنر اصفهان واقع در میدان لاله، جنب فروشگاه رفاه اجراخوانی می شود.