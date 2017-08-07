به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پورمند در نشست هماهنگی روسای ادارات قضایی و زندان‌های مرکزی استان‌های منطقه غرب که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته نگهداری زندانیان به عنوان تکلیف مهم بر عهده مسئولان و کارکنان زندان ها قرار داشت اما امروز حفظ حقوق شهروندی زندانیان و نظارت بر اجرای عادلانه حبس در زندانها مورد تاکید و توجه است.

مدیر کل قضایی سازمان زندان‌های کشور با تبیین نگرش ها و رویه های موجود درنظام زندانبانی افزود: تلاش برای کاهش ورود زندانیان جرایم کم خطر به زندان و استفاده از سایر مجازات های جایگزین راه حل خروج از بحران آمار جمعیت کیفری زندانیان است.

وی جلوگیری از ورود غیر ضروری برخی متهمان کم خطر به زندان ها درسایه توانمندی مدیران زندان ها و برقراری تعاملات سازنده با مقامات قضایی را راه کاری مناسب برای کاهش تراکم در زندان ها دانست.

دکتر پورمند با اشاره به تکالیف روسای ادارات قضایی در پایش آمار و اطلاعات پرونده قضایی زندانیان واثربخشی این رویه بر کاهش آمار جمعیت کیفری گفت: معیار ارزیابی عملکرد ادارات قضایی استان ها بر اساس شاخص های کمی به صورت یکسان برای همه استان ها انجام می شود وگزارشات توصیفی ملاک سنجش واقع نخواهد شد.

وی بر استفاده بهینه از سیستم جامع اطلاعات قضایی زندانیان تاکید کرد و گفت: رفع اشکالات این برنامه عاملی برای دسترسی به موقع مسئولان به اطلاعات زندانیان به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری موثر است.