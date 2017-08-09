۳۶۵ پرواز برای انتقال ۸۰۳ مجروح به بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۸ مرداد ۹۳ نخستین پایگاه اورژانس هوایی در راستای طرح تحول سلامت در قم افتتاح شد؛ شاید ۶ سال پیش در باور کسی نبود که قم اورژانس هوایی داشته باشد اما هم اکنون سه سال از فعالیت آن میگذرد و مزایای آن نصیب مردم شده است.
معاون مرکز فوریتهای پزشکی قم در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه داشتن اورژانس هوایی در حد یک آمال و آرزو برای استان قم بود، گفت: طی سالهای اخیر و در راستای طرح تحول نظام سلامت و برنامه پنجم و ششم توسعه ایجاد این پایگاهها به صورت چشم گیری افزایش پیدا کرد.
مهدی فراهانی افزود: دو شهر تهران و شاهرود پیش از اجرای طرح تحول سلامت چنین پایگاهی را داشتند اما هر چه عوامل اورژانس قم این نیاز را بیان میکرد گوش شنوایی نبود تا اینکه در سال ۹۳ این اتفاق مبارک در قم رقم خورد.
وی به موقعیت قرارگیری استان قم بر سر راههای مواصلاتی ۱۷ استان کشور اشاره کرد و گفت: حجم بالای مسافر و زائر به این شهر سیاسی، مذهبی و زیارتی، بخصوص در ایام خاص سال و به تبع آن تعداد بالای تصادفات وجود یک بالگرد ضروری بود.
معاون مرکز فوریتهای پزشکی استان قم با بیان اینکه نیروهای اورژانس از پایگاههای زمینی بلافاصله سر صحنه میرسند اما مهمترین شاخص رساندن مجروح به بیمارستان است، گفت: به عنوان مثال کیلومتر ۷۲ استان، پایگاه اورژانس نیزار است که همکاران من در ده دقیقه به صحنه تصادف میرسند اما بیش از یک ساعت طول میکشد تا مصدوم به بیمارستان شهر آورده شود و حتی این زمان در مراسمهای خاص شاید به دو برابر هم برسد لذا ارزشمندی اورژانس هوایی در زمان رساندن مجروح به بیمارستان است.
حداکثر زمان انتقال بیمار توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان ۲۵ دقیقه است
وی افزود: بالگرد اورژانس در بدترین حالت، مصدوم را تا ۲۵ دقیقه به بیمارستان شهید بهشتی میرساند که خوشبختانه این تحول در قم ایجاد شد.
فراهانی با بیان اینکه از این بالگرد به شکل بهینه و فقط برای انتقال مجروحان بدحال در جادهها استفاده میشود، گفت: به دلیل مباحث اقتصادی و سختیهای نشستن در مکان مناسب، نیروهای اورژانس زمینی ابتدا در صحنه حاضر میشوند و به تشخیص آنان اورژانس هوایی اعزام میشود.
طی سه سال گذشته حدود ۲۵ مورد از شهرهای تفرش، دلیجان و کاشان درخواست کمک شد
وی در پاسخ به این سؤال که از افتتاح این پایگاه تا پایان تیرماه ۹۶، بالگرد اورژانس چند بار به پرواز درآمده و چند مجروح را به بیمارستان منتقل کرده است، گفت: در این مدت ۳۶۵ پرواز حیاتی انجام و ۸۰۳ مجروح بدحال تصادفات و بیمار به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد که قطعا بخشی از آنان اگر به صورت زمینی به بیمارستان منتقل میشدند فوت میکردند.
معاون مرکز فوریتهای پزشکی استان قم با بیان اینکه امدادرسانی به شهرهای مجاور قم نیز انجام میشود، گفت: در این سه سال، حدود ۲۵ مورد از شهرهای تفرش، دلیجان و سایر شهزهای استان مرکزی و کاشان درخواست کمک شد که با توجه به اینکه بالگرد برای حوزه استحفاظی قم است پس از هماهنگیهای لازم اعزام انجام شد.
فراهانی در پایان تصریح کرد: یک بخش از اعزامهای بالگرد نیز برای افراد بدحال از قبیل مادر باردار، حریق، و سوختگی و مشکلات تنفسی بوده است.
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