به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند ترددشمار برخط‌، ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.

کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته‌ براساس‌ آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۹۶۷ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد، در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۳.۴ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ ‌صبح صورت پذیرفت؛ هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور

آزادراه ‌کرج‌-تهران، آزادراه ‌قزوین‌-کرج، آزادراه کرج-قزوین، ‌آزادراه‌ تهران-کرج‌، ‌آزادراه‌ ‌تهران-قم‌، ‌آزادراه ‌قم-تهران‌، آزادراه زنجان - قزوین، محور تهران-شهریار و شهریار-تهران‌، محور تهران-پاکدشت‌ و پاکدشت-تهران، محور ساوه-تهران و تهران-ساوه‌ و ‌محور اراک-قم‌ در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند.‌

ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی و شرایط نامناسب فیزیکی راه‌

محور رامیان-اولنگ-شاهرود ‌واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ به دلیل نبود ایمنی کافی، فعلاً مسدود ‌است.

‌محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی به دلیل آب‌گرفتگی مسدود است.

محور جدید استهبان – نی‌ریز (‌مسیر رفت‌)، واقع در استان فارس، از مورخ ۷ اسفند ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل رانش زمین و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم استهبان – نی‌ریز انجام می‌شود.

محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور قدیم ایلام – صالح‌آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۶ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاهی جاده‌ای

محور هراز واقع در استان مازندران، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته به‌غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی راه (محدوده پیچ ابتهاج)‌ کیلومتر ۸۵ الی ۸۶، مسدود بوده و تردد از محور های فیروزکوه و کندوان انجام می‌شود.

محور گاجره - دیزین - شمشک‌، واقع در استان‌های البرز و تهران‌، از ‌۲۸ خرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۷ الی ۱۸ ‌به غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات بهسازی و نوسازی‌، از کیلومتر ۰ (‌اتصال محور چالوس‌) تا کیلومتر ۲۱۱ (‌خط الراس قله‌) مسدود است تردد از محور کرج – چالوس انجام می‌شود.

محور سیرجان-بندرعباس، واقع در استان کرمان، از روز ۱ تیر لغایت ۱ دی ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعویض روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین باند قدیم سیرجان-بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

‌در آزادراه قم - تهران، واقع در استان قم‌، از مورخ ۲ اردیبهشت تا ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه‌شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲هر هفته به غیر از ایام تعطیلات رسمی ‌و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در وسط آزادراه‌ از کیلومتر ۰ (عوارضی‌) تا کیلومتر ۱۲.۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (‌یک سوم مسیر) انجام می‌شود.‌

محور کرج - چالوس حدفاصل‌ تونل کندوان‌ تا میدان امیرکبیر از مورخ ۲ اردیبهشت تا ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ الی‌ ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت‌، کیلومتر ۰ الی ۷۵ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

‌آزادراه تهران – قم‌ حد فاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره)‌ واقع در استان تهران تا روز ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه‌شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

‌محور کرج-بوئین زهرا از کیانمهر-ماهدشت-اشتهارد تا بوئین‌زهرا در باند جنوبی‌ واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه‌، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت‌، کیلومتر ۰ الی ۴۵ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

آزادراه قم-تهران و بالعکس‌ از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه‌شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب (چاپ و نشر) در کیلومتر پنج، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور ( یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.