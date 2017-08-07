سبک جدید مدیریتی در کرمان شکل گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در نشست هم اندیشی و انتقال تجارب مدیران معین اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: هدف از برگزاری این جلسه تبادل اندیشه و انتقال تجارب بین مدیران معین اقتصادی مناطق است.

وی به طرح تقسیم استان کرمان به هشت زون اقتصاد مقاومتی و واگذاری مسئولیت توسعه مناطق به ۲۲ موسسه بزرگ اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: تفاهم نامه های لازم به تدریج بین معین های اقتصادی و مدیریت استان کرمان منعقد شده است و هر یک از این موسسه ها اقدامات توسعه ای را در مناطق تحت پوشش خود در مسیر رفع فقر و توانمند سازی مردم انجام داده اند.

وی اظهار داشت: با مدل جدید تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمان که در حال نهادینه شدن است می توان سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را در این استان عملیاتی کرد و این امر با همت و جسارت مدیران امکان پذیر خواهد بود.

رزم حسینی با اشاره به اینکه کرمان اولین استانی بود که به ندای مدیریتی مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی کردن اقتصاد لبیک گفت، افزود: معین های اقتصاد مقاومتی استان کرمان به صورت داوطلبانه در مناطق مختلف استان مسئولیت توسعه را پذیرفته اند و این امر سبک نو و جدید مدیریتی است که برای نخستین بار در کشور در حال انجام است.