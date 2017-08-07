به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیگلری در نشست هماهنگی روسای ادارت قضایی و زندان های مرکزی غرب کشور که در کرمانشاه برگزار شد، معضل بیکاری را عامل وقوع بسیاری از جرایم و گرفتاری افراد در زندان در این استان دانست.

مدیر کل زندان های کرمانشاه زندان را محلی برای نگهداری مجرمینی است که با رفتار خود امنیت و آسایش جامعه را با خطر مواجه کرده اند.

بیگلری تعامل رئیس کل دادگستری استان و دیگر مفامات قضایی را موجب کاهش چشمگیر آمار جمعیت کیفری زندانیان استان و کاهش ورود زندانیان کم خطر به زندانهای استان در سال های اخیر دانست.

عضو شورای قضایی استان کرمانشاه، انگیزه ارتکاب بسیاری از جرایم را کسب درآمد دانست و رونق اشتغال در این استان محروم را عامل مهمی برای کاهش جرایم عنوان کرد.

بیگلری افزود: علی رغم تلاش های مسئولان و کارکنان بخش های مختلف همچنان آمار زندانیان بیشتر از ظرفیت اسمی زندان ها ومراکز تامینی و تربیتی استان است.

وی ابراز امیدواری کرد؛ در سایه تلاش های گسترده و ابلاغ دستورالعمل های جدید، ضمن توسعه نظم وامنیت اجتماعی در جامعه زمینه کاهش آمار زندانیان و ارتقاء رویکردهای اصلاحی و تربیتی به منظور کمک به بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان فراهم شود.