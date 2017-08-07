فاجعه انسانی به دلیل کمبود خون در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، مرکز انتقال خون یمن درباره رو به اتمام بودن ذخایر خون و فرآورده ها و بروز فاجعه انسانی در بخش پزشکی و درمان بیماران و مجروحان این کشور هشدار داد.

این مرکز با صدور بیانیه ای از سازمان های بین المللی و تجار و بازرگانان خواست که برای جلوگیری از فاجعه انسانی به کمک آن بشتابند.

«ایمن الشهاری» مدیرعامل مرکز ملی انتقال خون یمن تاکید کرد که با توجه به کمبود شدید ذخایر استراتژیک خون و فرآورده های آن بروز فاجعه انسانی در این کشور نزدیک است.

وی اعلام کرد: که مرکز انتقال خون در دو سال گذشته با مشکلات متعددی برای تامین خون و فرآورده های آن و لوازم و ابزار پزشکی از سازمان ها و شرکت های محلی مواجه بوده است. اکنون با توجه به افزایش نیازها به وضعیت غیر قابل تحملی دچار شده ایم.

گفتنی است، با گذشت بیش از دو سال از آغاز تجاوز همه جانبه عربستان به یمن که هزاران کشته و زخمی بر جا گذاشته است، مقاومت مردم این کشور همچنان ادامه دارد.