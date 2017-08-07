۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

محدودیت های جدید خارطوم برای پناهجویان سودان جنوبی

به دنبال بروز خشونت های شدید سه شنبه گذشته در اردوگاه پناهجویان سودان جنوبی، وزارت کشور سودان از اعمال تدابیر جدید درمورد این پناهجویان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «بابکر دقنه» وزیر کشور سودان اعلام کرد: پس از بروز حوادثی خشونت بار در اردوگاه پناهنگان سودان جنوبی، اقدامات جدیدی با هماهنگی میان وزارت کشور و دفتر کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد، و مرکز امور پناهندگان (دولت سودان) دراین باره اتخاذ شد.

وزیر کشور سودان افزود: اقدامات پیشگیرانه مذکور برای حفظ امنیت اردوگاه پناهندگان در نظر گرفته شده و پناهجویان اردوگاه خسارات دیده در سه اردوگاه جدید اسکان داده خواهند شد.

به گفته دقنه براساس تدابیر جدید، هیج پناهجوی جدیدی در اردوگاه پذیرفته نمی شود مگر اینکه مشخصاتش از سوی نیروهای نظامی و امنیتی ثبت شده باشد.

وی با تاکیدبر بازگشت آرامش و امنیت به اردوگاه «خور الورل» گفت: با تجهیز نیروهای پلیس به خودروهای جدید، نظارت و کنترل بر اردوگاهها افزایش یافته است.

اردوگاه «خورالورل» در ایالت نیل سفید در سودان جنوبی، سه شنبه گذشته شاهد حوادث خشونت باری بود که تخریب انبارهای موادغذایی وابسته به سازمان ملل، سوزاندن بخش هایی از این اردوگاه و مواردی از تجاوز را در پی داشت.

سمیه خمارباقی

