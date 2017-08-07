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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

معاون وزیر کار مطرح کرد؛

قراردادهای موقت برخلاف سایر کشورها سقف زمانی ندارد

قراردادهای موقت برخلاف سایر کشورها سقف زمانی ندارد

معاون وزیر کار با اشاره به تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در برخی کشورها گفت: متاسفانه این مدت زمان برای قراردادهای موقت در کشور ما تعیین نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشیریان در نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری و تولید که صبح امروز در مجموعه تلاش وزارت کار برگزار شد، با اشاره به سقف قراردادهای موقت در کشور گفت: سقف زمانی این نوع قراردادها در برخی کشورها دو تا پنج سال و در برخی از کشورهای دیگر نیز تا ۱۰ سال نیز تعیین شده است اما متاسفانه در کشور ما هیچ مدت زمان و سقفی برای قراردادهای موقت تعیین نشده است.

معاون وزیر کار ادامه داد: در بحث امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری باید به یک نقطه مشترک و نقطه تعادل بین شرکای اجتماعی دست یابیم تا در نهایت بتوان به یک جمع بندی در زمینه ساماندهی قراردادهای موقت برسیم.

مشیریان با بیان اینکه نبود امنیت شغلی در نهایت می تواند در کاهش نرخ بهره وری نیروی کار موثر باشد، تاکید کرد: برای تولید و اشتغال بی شک نیازمند سرمایه گذاری بیشتر هستیم.

معاون وزیر کار با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند، گفت: اگر بتوانیم به یک نقطه تعادل در حوزه امنیت در سرمایه گذاری و قراردادهای کار برسیم می توانیم مدعی باشیم که بازار کار انعطاف پذیر شده است.

کد مطلب 4052143
محمد جندقی

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