به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، محمد احمد ابوحربه، معاون استاندار شبوه تاکید کرد که اشغالگران آمریکایی و اماراتی مناطق وسیعی از استان شبوه را به بهانه مبارزه با گروههای تروریستی تحت اشغال خود درآورده اند، اما هدف اصلی این اشغالگری تسلط بر چاههای نفت و طرح گاز مایع این استان است.

براساس این گزارش، وی اشغال مناطق گسترده ای از استان شبوه توسط گروههای مزدور موسوم به نخبگان شبوه به بهانه مبارزه با تروریسم را محکوم و برانزجار مردم یمن از چنین اقدامی تاکید کرد.

ابوحربه تاکید کرد که اشغالگران اماراتی و آمریکایی در تلاش هستند که از استان شبوه در مسیر طرح های توسعه طلبانه و ایجاد درگیری و تفرقه میان مردم شبوه استفاده کنند.

وی بر اهمیت ایستادگی در برابر طرح اشغالگرانه امارات و آمریکا و خواستار برنامه ریزی و تلاش برای خنثی کردن این توطئه شد و تاکید کرد که نیروهای موسوم به نخبگان شبوه در خدمت دشمن و در مسیر خلاف مصالح مردم یمن و استان هستند و در مسیر اهداف فرصت طلبانه و منفعت طلبانه دشمن قراردارند.