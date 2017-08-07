وزیر امور خارجه آنگولا با ظریف دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جرج چیکوتی وزیر امور خارجه آنگولا در ملاقات با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و مراسم تحلیف گفت: ما همواره علاقمند هستیم که مناسبات دو جانبه را افزایش دهیم. اولین مرتبه است که به تهران سفر می کنم از پیشرفت های ایران شگفت زده شدم.

ظریف نیز در این دیدار اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد روابط دوجانبه را افزایش دهیم. آمادگی داریم در زمینه های اقتصادی، داروسازی، تکنولوژی همکاری ها را افزایش دهیم. لازم است تا همکاری های بانکی را تقویت شود تا بتوانیم همکاری های اقتصادی را تحرک بخشیم. زمینه های مهمی در بخش های مهندسی و فنی برای همکاری وجود دارد. وزیر خارجه آنگولا همچنین از دکتر ظریف برای دیدار از کشورش دعوت به عمل آورد.