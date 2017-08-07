خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: فردیس شهری نیم میلیون نفری بیخ گوش پایتخت است که از حداقل زیرساخت‌های شهری رنج می‌برد. در این شهر پرجمعیت باوجود پل فردیس که حالا به نماد ترافیک استان البرز تبدیل‌شده از شبکه منسجم حمل‌ونقل خبری نیست.

این شهر ۵۰۰ هزارنفری در نبود خطوط «بی. آر. تی»، کمربندی و غیره در کوره ترافیک می‌سوزد و شهروندان فرصت‌ها را یکی پس از دیگری ازدست‌رفته می‌بینند.

ملیحه اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه فردیس فاقد خطوط «بی.آر.تی»، کمربندی، شبکه منسجم راه‌ها یا ناوگان کارآمد تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی است، گفت: فی‌الواقع ترافیک را باید صدرنشین مشکلات شهری فردیس دانست که از این گذر مشکلات حاد زیست‌محیطی، فرار سرمایه‌گذاران و هدر رفت سرمایه‌های مادی به منطقه تحمیل می‌شود و فاکتورهایی که قادر به نقش‌آفرینی در جایگاه فرصت‌های طلایی هستند، اکنون در قامت تهدید خودنمایی می‌کنند.

منتخب شورای شهر فردیس عنوان کرد: همان‌طور که می‌دانید کرج از دهه‌های گذشته تاکنون به استراحتگاه نیروهای کار تهران شهرت یافته است که البته فردیس نیز قطعه‌ای از همین پازل به شمار می‌رود فلذا برنامه‌های ساماندهی و مدیریت ترافیک نیز باید مبتنی بر همین اصل تبیین و عملیاتی شوند؛ برای مثال ما باید با متروی تهران برای اتصال فردیس به این خط ریلی وارد مذاکره شویم یا نظر مساعد وزارت راه و شهرسازی را برای اتصال همت جنوبی به جاده ملارد جلب نماییم و از این طریق به یک کری دور مهم مواصلاتی در منطقه تبدیل شویم.

برون سپاری خدمات ناوگان تاکسیرانی و اتوبوس‌رانی به بخش خصوصی

وی اضافه کرد: درحالی‌که سیاست‌های کلی نظام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر برون‌سپاری خدمات و اعتلای فعالیت‌های بخش خصوصی استوار است و برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز کاهش تصدی‌گری‌های دولتی را هدف‌گذاری نموده، علت مقاومت‌ها در برابر ورود جدی بخش خصوصی به حوزه حمل‌ونقل عمومی و کاهش تصدی‌گری‌ها در این حوزه چیست؟ به‌راستی نوسازی ناوگان‌های اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی از محل اعتبارات دولتی یا شهری به چندین دهه زمان نیاز دارد.

منتخب شورای شهر فردیس گفت: واقعیت این است که مقابله با ترافیک باید بر مبنای طرح جامع مطالعاتی با در نظر گرفتن شرایط کنونی و افق‌های آینده فردیس صورت پذیرد و بزرگ‌ترین آسیب در این حوزه عملکرد سلیقه‌ای و جزیره‌ای است و باور دارم که حتی در اصلاح هندسی معابر یا احداث دوربرگردان‌ها باید تأثیر آن بر ترافیک در معابر مجاور یا محورهای عقب‌تر و جلوتر نیز ارزیابی شود و امروز درمانِ نقطه‌ای ترافیک به دردی مزمن برای فردیس و کرج تبدیل‌شده است.

به گفته وی، گرچه قانون تکالیفی را برای دولت در خصوص ایجاد زیرساخت‌های مترو در شهرهای بالای ۵۰۰ نفر هزار جمعیت ایجاد کرده اما با در نظر گرفتن شرایط خاص فردیس به لحاظ ترافیک و نیاز به دسترسی ریلی به تهران و کرج، انتظار داریم که دولت این فرصت را در راستای توسعه همگون فردیس مهیا سازد تا بتوانیم امروزِ شهر را به‌گونه‌ای بسازیم که رگه‌هایی از آینده‌نگری، کلان نگری و دوراندیشی نیز در آن مشاهده گردد.

نگاه به سرمایه‌گذار از پشت عینک بدبینی راه به‌جایی نمی‌برد

اکبری در ادامه تأکید کرد که مدیریت شهری فردیس از هر طرح و ایده خلاقانه، کارآمد و دارای توجیه فنی، کارشناسی و اقتصادی که منجر به تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل همگانی شود و طلسم فقر و محرومیت در این بخش را بشکند به‌صورت ویژه حمایت می‌کند و باور داریم که تعامل با بخش خصوصی باید مبتنی بر بُرد – بُرد باشد و نگاه به سرمایه‌گذار از پشت عینک بدبینی راه به‌جایی نمی‌برد.

منتخب شورای شهر فردیس بابیان اینکه شهرهای پیشرفته دنیا ترافیک را هوشمند مدیریت می‌کنند و سخت‌افزار و نرم‌افزار را به‌عنوان دو بازوی توانمند برای روان‌سازی تردد وسایط نقلیه در شبکه معابر به کار گرفته‌اند، گفت: اگر امروز یک اپلیکیشن های درخواست خودرو ناوگان حمل‌ونقل عمومی ایران را تا این اندازه تحت تأثیر قرار داده، نشانگر آن است که در این حوزه تا چه اندازه جای کار وجود دارد و از چه خلأهایی رنج می‌بریم. باید گفت که با رویکرد سنتی نمی‌توان از صنعتی شدن سخن گفت و مردم نیز خواستار تکنولوژیته شدن خدمات شهری هستند.