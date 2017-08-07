رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور «روز خبرنگار» را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور طی پیامی هفده مرداد روز خبرنگار که بنام شهید صارمی مزین گردیده رابه خبرنگاران تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

سلام و درود خدا بر تمامی وقایع‌نگارانی که حرمت قلم و آگاهی را پاس می‏دارند و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمی‏گیرند. سلام و درود خدا بر تمامی خون‏نگاران شهید که قلم را سلاح خویش و رسانه را سنگر دفاع از استقلال و آزادی و مقابله با زر و زورمندان بریده از انسانیت و قدرت‌های سلطه‏گر جهانی قرار دادند و در این راه پرافتخار به لقاء محبوب رسیدند.

۱۷ مرداد روز پاسداشت تلاش بی‌وقفه انسان‌های آگاهی است که با سلاح قلم در سرزمین آگاهی قدم می‌زنند. طلایه داران راستین خدمت به نظام خبررسانی در جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر آن داشته‌اند که با تلاش وافر، جهان را با هاله‌ای از قداست در هم آمیزند، تا آنچه را که عرضه می‌دارند ارزش خدایی به خود گیرد. خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند، خبرنگاران وجدان بیدار جامعه جهانی و تصویرگر زمان خویشند ، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست.

در عصر قدرت بلامنازع ارتباطات،قطعا نقش خبرنگاران به عنوان ابزار اطلاع رسانی، نقشی مؤثر و حیاتی است. بدون تردید حضور اصحاب رسانه در عرصه های مختلف خبر رسانی و انعکاس صحیح و به موقع اخبار و اطلاعات گوناگون، نقش بسزایی در ارتقای اطلاعات در جامعه دارند و نمی‌گذارند جامعه در بی‌خبری بماند و با رشد آگاهی مردم نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای به عنوان رابط بین مسئولین، سازمان‌ها و مردم در اطلاع رسانی صحیح خدمات دولت و سازمان ها از یک سو و پیگیری و حل مشکلات مردم از سوی دیگر ایفا می‌کنند و زمینه رشد و توسعه همه جانبه جامعه را فراهم می آورند.

خبرنگار باید بداند و می‏داند که آن کس که آگاه‏تر است مسؤول ‏تر است،مسؤول در قبال ملت و کشور، مسؤول در قبال باورها و اعتقادات مردم، مسؤول در قبال پایداری ملی، مسئول در قبال تجاوز فکری و اندیشه های بیگانه‏ به مرزهای فرهنگی، مسؤول در قبال اخلاق جامعه و این مسئولیت و مسئولیت‌ها نه تنها محدودیت نمی‏ آفریند، بلکه راه رسیدن به کمال را در این حرفه مقدس برای او هموار و هموارتر می‏سازد و خبرنگار به جایگاهی می‏ رسد که جز رضایت حضرت دوست نمی ‏بیند.

اینجانب ضمن عرض تبریک روز خبرنگار و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عزیز خبرنگار و نکوداشت استادان و پیشکسوتان عرصه اطلاع رسانی و خبر، از تلاش خستگی ناپذیر خبرنگاران، عکاسان، گزارشگران و همه عزیزانی که در جهت رشد و شکوفایی فرهنگ پایداری و آگاهی مردم عزیز و اعتلای کشوردر امر پدافند غیر عامل، شبانه روز تلاش می‌کنند و بدون توجه به سختی‌های موجود در این عرصه از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده و نخواهند کرد، تشکر و قدردانی می‌کنم.