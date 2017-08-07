به گزارش خبرنگار مهر، منصور عالی‌قدر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: قراردادهایی برای تثبیت سطوح نقاشی بخش‌های مختلف بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان تنها اثر ثبت جهانی اردبیل منعقد شده است.

وی افزود: در حال حاضر تثبیت نقاشی‌ها در بخش‌های قندیل‌خانه و چینی‌خانه در حال انجام است و ضلع شمالی بخش چینی‌خانه مرمت می‌شود.

معاون میراث فرهنگی استان تأکید کرد: بخش‌های خارجی بنا نیز متناسب با شرایط تاریخی، مرمت و کاشی‌کاری انجام می‌شود.

عالی‌قدر در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت نامطلوب نگه‌داری سنگ‌قبرهای محوطه شهید گاه اضافه کرد: سنگ‌قبرها از سال ۸۵ در حال مرمت است و متأسفانه در سال‌های اخیر به شکل نامناسبی نگه‌داری می‌شد.

وی افزود: در حال حاضر طاق‌هایی در محوطه شهید گاه برای استقرار و نگه‌داری سنگ‌قبرها پیش بینی شده است.

معاون میراث فرهنگی استان همچنین به ساماندهی ۱۶ متری پشت بقعه شیخ صفی‌الدین با همکاری شهرداری اردبیل اشاره کرد و گفت: حدفاصل مسجد میرزا علی اکبر و ضلع غربی بقعه ساماندهی می‌شود.