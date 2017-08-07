نیمی از جمعیت گلستان درگیر پرونده قضایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان صبح دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار، اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور تشکیل می شود که این میزان در استان حدود ۴۰۰ هزار پرونده در سال است.

وی افزود: اگر در هر پرونده سه نفر درگیر باشند بیش از نیمی از جمعیت دو میلیون نفری گلستان درگیر پرونده قضایی هستند.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه دستگاه قضا پرکارترین و سالم ترین دستگاه است، ادامه داد: ماهانه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار رای در استان گلستان صادر می شود.

هاشمیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشکیل بسیج رسانه ای در خصوص نجات خلیج گرگان شد و تاکید کرد: نجات خلیج گرگان باید تبدیل به مطالبه خواست عمومی از دولت شود.

وی از کاهش چشمگیر تعداد زندانیان گلستان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به روند صعودی تعداد زندانیان کشور هم اکنون گلستان باید حدود هفت هزار زندانی می داشت در حالی که در شرایط فعلی گلستان حدود چهار هزار زندانی دارد.