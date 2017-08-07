  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

مدیرکل هواشناسی بوشهر:

دمای برازجان به ۵۰ درجه رسید/ تداوم گرما و شرجی در استان بوشهر

دمای برازجان به ۵۰ درجه رسید/ تداوم گرما و شرجی در استان بوشهر

بوشهر - مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از تداوم گرما و شرجی در استان بوشهر خبر داد و گفت: دمای هوا در شهر برازجان به ۵۰ درجه رسید.

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت با تداوم گرما و شرجی، روز گذشته دمای هوا در شهر برازجان برای دومین روز متوالی به حدود ۵۰ درجه سلسیوس رسید.

وی اضافه کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش ملایم باد با جهت غالباً جنوبی طی امروز و روزهای آینده است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: پیش بینی می شود پدیده غالب در سطح استان گرما و شرجی بالا و در برخی نقاط مه صبحگاهی باشد و خلیج فارس نیز طی این مدت نسبتا آرام خواهد بود.

وی بیان کرد: جهت باد در استان بوشهر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و طی ساعات بعد از ظهر گاهی تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و از امشب جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر با بیان اینکه خلیج فارس وضعیت آرامی دارد، افزود: ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت یک و ۵۰ دقیقه بامداد ، مد اول ساعت هشت و ۲۴ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۵ و ۵۳ دقیقه و مد دوم دریا در ساعت ۲۲ و هفت دقیقه خواهد بود.

کد مطلب 4052163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها