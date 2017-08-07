دمای برازجان به ۵۰ درجه رسید/ تداوم گرما و شرجی در استان بوشهر

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت با تداوم گرما و شرجی، روز گذشته دمای هوا در شهر برازجان برای دومین روز متوالی به حدود ۵۰ درجه سلسیوس رسید.

وی اضافه کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش ملایم باد با جهت غالباً جنوبی طی امروز و روزهای آینده است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: پیش بینی می شود پدیده غالب در سطح استان گرما و شرجی بالا و در برخی نقاط مه صبحگاهی باشد و خلیج فارس نیز طی این مدت نسبتا آرام خواهد بود.

وی بیان کرد: جهت باد در استان بوشهر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و طی ساعات بعد از ظهر گاهی تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و از امشب جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر با بیان اینکه خلیج فارس وضعیت آرامی دارد، افزود: ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت یک و ۵۰ دقیقه بامداد ، مد اول ساعت هشت و ۲۴ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۵ و ۵۳ دقیقه و مد دوم دریا در ساعت ۲۲ و هفت دقیقه خواهد بود.