به گزارش خبرنگار مهر ،مریم نادری مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: مطالعه جدید روی ۶۰ میلیون امریکایی یعنی ۹۷ درصد افراد ۶۵ ساله و بالاتر در ایالات متحده، نشان می­دهد که قرارگرفتن در معرض ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و ازن خطر مرگ زودرس را افزایش می­دهد، حتی هنگامی که سطح این آلاینده ­ها کم باشد.

توجه به این مطالعه درحالی اهمیت می یابد که در تهران نیز همین ۲ آلاینده به عنوان آلاینده های اصلی ثبت می شوند.

آنگونه که نادری گفته، محققان دانشکده بهداشت عمومی هاروارد دریافتند که مردان، سیاه­پوستان و جمعیت کم درآمد در معرض خطر بیشتری در برابر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون نسبت به میانگین ملی هستند و خطر مرگ و میر سیاه­پوستان ۳ برابر بیشتر از میانگین ملی است. وی افزود:‌ نتایج نشان داد که اگر سطح ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تنها یک میکروگرم در متر مکعب در سراسر کشور کاهش یابد، هر ساله می­توان جان حدود ۱۲۰۰۰ نفر را نجات داد. به همین ترتیب اگر سطح ازن تنها یک ppb در سراسر کشور کاهش یابد ۱۹۰۰ نفر در سال جان سالم به در می­برند.

مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد:‌ این یک مطالعه با قدرت آماری بی‌سابقه، به دلیل حجم گسترده جمعیت مورد مطالعه است. محققان برای این پژوهش، پرونده­های پزشکی ۶۰ میلیون امریکایی بالای ۶۵ سال در دوره زمانی ۷ ساله را بررسی کردند. برای انجام این کار محققان هاروارد نتایج مدل پیش­بینی شده توسط دانشجویان دکترا را استفاده کردند. مدل پیش­بینی نیز مبتنی بر ماهواره و شبیه‌سازی کامپیوتری آلودگی هوا بود. این مطالعه نشان داد که اگر چه فکر می­کنند کیفیت هوا در ایالات متحده به اندازه کافی خوب است، در واقع باید سطح آلودگی را بیشتر کاهش دهند.