پنجمین شماره مجله رسائل منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین شماره ماهنامه رسائل؛ (اندیشه حوزه علمیه عصر انقلاب) ویژه تیر ۱۳۹۶ به سردبیری مسعود معینی‌پور با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان منتشر شد.

این ماهنامه با آثار و گفتارهایی از: سید احمد مددی موسوی، علی لطیفی، موسی حقانی، طاهره همیز، مهدی فیض و علی ذوعلم همراه است. شماره جدید رسائل شش پرونده با نام‌های «جریان شناسی حجاب»، «حاشیه‌ای بر سند ۲۰۳۰؛ فرهنگ کنش‌گری و واکنش‌گری»، «انسان خمینی»، «تاریخ علم»، «رصد» و «کتاب؛کالبد جاودان اندیشه» را در بردارد.

پرونده نخست رسائل با عنوان «جریان شناسی حجاب» می‌کوشد تا مساله حجاب را با رویکردی اجتماعی، مورد نقد، کنکاش و جریان شناسی قرار دهد.

«حاشیه‌ای بر سند ۲۰۳۰» دومین پرونده این ماهنامه، فارغ از نگاه‌های سیاسی به دنبال پاسخگویی به این سؤال کلیدی است که چرا اسناد راهبردی کلان برای اداره نظام آموزش و پرورش در خارج از کشور نگاشته شده است.

موضوع سومین پرونده «انسان خمینی» است که به بررسی هویت اجتماعی، دغدغه‌ها و پروژه‌های فکری نسلی از فرزندان امام خمینی(ره) همچون مرحوم «روح الله نامداری» پرداخته است.

پرونده پایانی رسائل با عنوان «تاریخ علم» می‌کوشد جایگاه و کارکردهای تاریخ علم و همچنین تطورات معنایی آن‌را در علوم، بررسی نماید. در این پرونده موضوع تاریخ علم در تمدن اسلامی و انواع مواجهه آن با علم مدرن در تاریخ معاصر بررسی شده است.

بسته «رصد» می‌کوشد نگاهی گذرا به تحولات و جریانات درون و برون حوزوی که نسبتی با نهاد دین و حوزه دارند داشته باشد. در این بسته تحولات و جریانات مجامع و نهادهای علمی حوزوی و همچنین جریان فکری شخصیت‌های اثرگذار و تطورات علمی و کنشگری‌های اندیشمندان و پژوهشگران نسبت به موضوعات و مسائل معاصر رصد شده است.

بسته «کتاب» نما و نمایشی از مواجهه و کنش علمی و تألیفی جبهه انقلاب در مقابل مسئله‌های اجتماعی است. در این بسته کتابها، کنش‌گران و بازی‌گران حوزه کتاب با عنوان «کتاب، کالبد جاودان اندیشه» ارائه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این نشریه را از روزنامه‌فروشی‌ها و گیشه‌های معتبر سراسر کشور تهیه و یا با شماره تلفن‌های ۰۲۵۳۷۷۴۸۳۰۱- ۰۹۱۹۲۹۵۰۷۹۹ تماس حاصل فرمایند.