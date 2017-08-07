به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور امروز آغاز میشود و تیمهای حاضر در این مسابقات به طور رسمی تلاش برای راهیابی به لیگ برتر فوتبال ایران را آغاز میکنند.
در یکی از بازیهای امروز دوشنبه، تیم فوتبال صبای قم پس از عبور از چالشهای فراوان، برای اولین بار حضور در لیگ دسته اول را تجربه میکند و در یک بازی خارج از خانه به مصاف تیم آلومینیوم اراک میرود.
صبا در حالی امروز به میدان میرود که فصل گذشته از لیگ برتر فوتبال ایران به دسته پایینتر سقوط کرد تا این سقوط تاریخی به نام مسئولان و تصمیم گیرندگان آن نوشته شود گرچه هیچکس از مسئولان صبا بابت این سقوط حتی به صورت مختصر از مردم قم عذرخواهی نکرد.
اکنون صبا که هفتههای پرحاشیهای را گذرانده و در مدت چند روز ۳ سرمربی عوض کرده است با تیمی دست و پا شکسته که حتی اسامی نفرات آن به طور رسمی اعلام نشده تیم آلومینیوم اراک را در پیش دارد برای نخستین بار نیز یک مربی بومی به نام ناصر بختیاریزاده را در راس نیمکت خود میبیند.
ضعف رسانهای در تیم صبای قم به شدت احساس میشود. حتی اسامی بازیکنان این تیم به طور رسمی اعلام نشده است به عبارت دیگر مشخص نیست تیم فوتبال صبا با چه نفراتی میخواهد وارد لیگ یک شود و این برای تیمی در این سطح بسیار عجیب و سوال برانگیز است.
تیم آلومینیوم اراک چندان تیم فوق العادهای نیست به طور ی که آنها نسبت به فصل گذشته انبوهی از بازیکنان خود را از دست دادهاند و البته چند بازیکن جذب کردهاند با این حال بدیهی است که حال و روز آنها مثل هر تیم لیگ یکی دیگر از صبا - روی کاغذ - بهتر است.
اراکیها در تلاشند مسابقات تیم آلومینیوم از سیمای استان مرکزی پخش شود اما تا این لحظه خبری از پوشش زنده بازی صبا و آلومینیوم نیست و احتمالا علاقمندان نمیتوانند این بازی را به طور زنده از گیرندههای خود تماشا کنند.
دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه ۱۶ مرداد در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار میشود.
نظر شما