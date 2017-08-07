۸ هکتار از مراتع جهرم در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین جهانگرد در جمع خبرنگاران با اشاره به آتش سوزی در مراتع شهرستان جهرم از ابتدای تابستان امسال تا کنون گفت: در اولین ماه از فصل تابستان امسال سه فقره آتش سوزی جمعاً به میزان ۸.۱ هکتار در جنگل ها و مراتع شهرستان حادث شده است.

وی افزود: این آتش سوزی ها در بخش های خفر و سیمکان رخ داده که با تلاش عوامل انتظامی، نیروهای محلی و پرسنل ادارات منابع طبیعی و محیط زیست کنترل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی جهرم بیان کرد: آتش سوزی در مناطق کرفت(خفر) با مساحت ۵.۷ هکتار، زیغان با مساحت ۴ دهم هکتار و آرجویه ۲ هکتار بوده که باعث آسیب دیدگی و یا از بین رفتن جنگل ها و مراتع آن مناطق شده است.

وی ادامه داد: گونه های آسیب دیده در این آتش سوزی ها بادام کوهی ، بنه و کهکم را شامل می شود.

جهانگرد عامل آتش سوزی را با توجه به تحقیقات صورت گرفته غیرعمدی و سهل انگاری افراد محلی دانست.