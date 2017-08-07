  1. استانها
  2. فارس
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

در تابستان امسال

۸ هکتار از مراتع جهرم در آتش سوخت

۸ هکتار از مراتع جهرم در آتش سوخت

جهرم-رئیس منابع طبیعی جهرم گفت: ۸ هکتار از مراتع و جنگل های شهرستان جهرم در تابستان امسال دچار آتش سوزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسین جهانگرد در جمع خبرنگاران با اشاره به آتش سوزی در مراتع شهرستان جهرم از ابتدای تابستان امسال تا کنون گفت: در اولین ماه از فصل تابستان امسال سه فقره آتش سوزی جمعاً به میزان ۸.۱ هکتار در جنگل ها و مراتع شهرستان حادث شده است.

وی افزود:  این آتش سوزی ها در بخش های خفر و سیمکان رخ داده که با تلاش عوامل انتظامی، نیروهای محلی و پرسنل ادارات منابع طبیعی و محیط زیست کنترل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی جهرم بیان کرد: آتش سوزی در مناطق کرفت(خفر) با مساحت ۵.۷ هکتار، زیغان با مساحت ۴ دهم هکتار و آرجویه ۲ هکتار بوده که باعث آسیب دیدگی و یا از بین رفتن جنگل ها و مراتع آن مناطق شده است.

 وی ادامه داد: گونه های آسیب دیده در این آتش سوزی ها بادام کوهی ، بنه و کهکم را شامل می شود.

جهانگرد عامل آتش سوزی را با توجه به تحقیقات صورت گرفته غیرعمدی و سهل انگاری افراد محلی دانست.

کد مطلب 4052190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها