به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای معاونین مالی و پشتیبانی آموزش و پرورش استان با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش، معاونین نواحی و مناطق در سالن جلسات برگزار شد.

مرتضی سمیعی در این جلسه در خصوص صدور ابلاغ نیروی انسانی، ساعات اشتغال بکار نیروهای غیررسمی و رسمی، ساماندهی نیروی انسانی، تفاهم نامه ساماندهی نیروی انسانی و توجه به ساماندهی مطلوب در نواحی و مناطق مطالبی را بیان کرد.

وی افزود: با توجه به حجم بالای مراجعات، باید نگاه ما همراه با سعه صدر و خیرخواهانه باشد و تواضع و فروتنی وجود داشته باشد، باید با رفتار و عملکرد مناسب جلوی نارضایتی ها گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: اقتصاد آموزش و پرورش در سازماندهی مناسب نیروی انسانی رقم می خورد و این مهم باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرد.

سمیعی با اشاره به اهمیت پروژه مهر و لزوم توجه ویژه و خلاقانه به این موضوع، تأکید کرد: باید مدرسه به عنوان محور توجه در ستاد پروژه مهر نواحی و مناطق آموزش و پرورش قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین اضافه کرد: با تلاش و کوشش باید روند رو به رشدی در شاخص های عمومی و اختصاصی آموزش پرورش ایجاد کنیم و همچنین تحرک و پویایی در اجرای برنامه های آموزش و پرورش به وجود بیاوریم.

وی در ادامه گفت: افتخار ما این است که در دولت تدبیر و امید خدمت می کنیم و آموزش و پرورش رسالت خطیر تربیت نسل جوان و آینده ‌سازان کشور را برعهده دارد که انجام این تکلیف مهم نیازمند تعامل و مشارکت همگان است.

در این جلسه موضوعاتی از قبیل بیمه تکمیلی، ساماندهی نیروهای مازاد، ثبت نام اینترنتی کتب درسی ابتدایی و پیش دانشگاهی فنی و حرفه ای، عقد هر گونه قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی با هماهنگی امور حقوقی، نظارت و بازدید از مدارس و سرویس دانش آموزی نیز مطرح و گفتگو شد.