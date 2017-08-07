اعلام نرخ بلیت متروی تهران-فرودگاه امام/ تک سفره ۶ هزار تومان

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که در هنگام تصویب نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی نرخ خط متروی تهران فرودگاه امام خمینی نیز پیش بینی شده است گفت : نرخ بلیت متروی این خط یک سره ۶ هزار تومان و دو سره ۱۰ هزار تومان است.

هنوز استفاده از کارت های اعتباری مترو برای این خط پیش بینی نشده است و برای استفاده از این خط باید بلیت خریداری شود.

به گزارش مهر، طرح ساخت مترو شاهد-پرند بر اساس موافقت نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در حد فاصل ایستگاه شاهد، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر پرند به طول ۵۰ کیلومتر انجام شد.

این خط مترو برای تأمین دسترسی و اتصال به شبکه مترو تهران، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب، شهر واوان، فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) و شهر جدید پرند از ابتدای سال ۹۱ شروع شد.

بر اساس هدف گذاری انجام شده فاز اول آن حدفاصل ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در اردیبهشت ۱۳۹۵ همزمان با ا فتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب به بهره برداری رسید. فاز دوم به طول ۳۲ کیلومتر حدفاصل ایستگاه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمینی (ره) است.

فاز سوم که حدفاصل ایستگاه فرودگاه امام(ره) تا شهر پرند است در صورت تامین بودجه مورد نیاز در سال جاری تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

پس از ثبت رکورد بزرگترین ایستگاه خاورمیانه -یعنی شهرآفتاب با مساحت بیش از ۲۵۰۰۰ مترمربع ایستگاه فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) به عنوان زیباترین ایستگاه شناخته می شود.